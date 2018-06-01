國民黨竹縣長提名 林為洲︰我被做掉了

2018-06-01

黨中央撤銷全民調 林嗆遊戲到一半還改規則 比賽還有意義嗎

〔記者林良昇、蔡孟尚／綜合報導〕國民黨中常會前天通過臨時動議，撤銷中央提名小組五月初的決議「新竹縣長提名採行全民調方式」，被視為「卡」全民調最有優勢的國民黨立委林為洲。林昨在臉書直嗆黨中央「遊戲進行一半還可改規則，參加比賽還有意義嗎？」直言「是，我被做掉了。」

地方批黨中央︰天龍國思維

前天的動議也排除適用協調不成採初選決定參選人的辦法，授權中央提名協調小組研訂策略處理。對此，地方藍營人士痛批：「黨中央高高在上的天龍國思維，把原本單純的提名作業搞得一團亂。」

相對於藍營茶壺裡風暴，民進黨在新竹縣已徵召前縣長鄭永金的兒子、曾任黨中央客家事務部主任的鄭朝方參選；民國黨也由主席、前立委徐欣瑩出馬。國民黨僅剩下新竹縣長尚未完成提名。

三次協調會 都擺不平

國民黨中央曾針對新竹縣長提名辦過三次協調會，包括林為洲和副縣長楊文科、縣議會副議長兼縣黨部主委陳見賢、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華先後參加；第三次協調會中，林為洲、楊文科、林志華簽名同意做全民調，但事後基層強烈反彈，陳見賢揚言：「若提名錯的人，脫黨參選到底。」黨主席吳敦義也出面說明：「並沒有人事前說好，連續三次協調都沒有一致結論。」

眼看地方紛爭漸起，國民黨中央黨部今天將在新竹縣黨部舉辦座談會，聽取基層幹部意見，但不邀請五名表態的參選人參加，好讓與會者暢所欲言。

新竹縣議會國民黨團書記長陳正順認為，先前黨中央「高高在上」，嚴重悖離基層民意，後續如果沒有處理好，選情絕對不樂觀。

林為洲昨呼籲黨中央懸崖勒馬，回到全民調初選機制，他是否繼續參選「還要再思考」。陳見賢說，縣長參選人要「母雞帶小雞」，「如果不是對的人、大家信任接受的人，這場仗要怎麼打？」楊文科則說，黨中央決定他都配合，「要直球對決也可以！」