台美軍艦互訪 學者促「我們先去」

2018-05-30

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國打壓台灣，接連以重金誘惑我國友邦，多明尼加與布吉納法索一個月內先後與我斷交。中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程建議政府，未來強化美日間的安全合作計畫，如台美軍艦互訪，「我們可以先去」；前外交部長程建人也說，應強化非邦交國的實質關係。

反制中國全面打壓 「台灣沒有別的選擇」

林文程指出，蔡總統過去兩年來在兩岸政策上採取溫和態度，卻沒有得到北京政府相對應的看待，未來在兩岸上不需要一直挨打、應加以反制。他舉例，既然美國已通過台灣旅行法，國防授權法案也允許台美軍艦互訪，台灣應有更積極作為，中美貿易戰台灣也應支持美國，因台灣被中國逼迫、面臨主權存亡問題，「我們沒有別的選擇」。

程建人受訪時建議，未來外交政策應多管齊下，同時強化國內、兩岸關係與國際關係，對內與在野黨多多溝通、藉以凝聚國內共識；對兩岸關係則應透過管道作某種表示，向中方強調，台灣當前並沒有獨立的意圖。程建人也強調，他非常支持台灣捐錢給世衛組織（WHO），也應該不斷強化與美國等非邦交國的實質關係。

敦促美日向中表態 「台灣國際地位不變」

中研院歐美所副研究員黃偉峰受訪表示，台灣若要重啟金錢外交、與中國爭奪邦交國，「不見得完全沒辦法從中國拔幾個邦交國」，但眼前最重要的還是強化與非邦交國的實質關係；政府應積極敦促美日等友我國家，向中國表態，無論中國在對台灣邦交國數量上取得多少勝利，都不會改變台灣在國際社會的地位；黃偉峰也說，外交部應重新檢視邦交警報系統，在下回斷交前能先進行反制。