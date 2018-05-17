丁侯聯手拚突圍 主打雙城聯盟

2018-05-17

〔記者賴筱桐、張聰秋／綜合報導〕民進黨決定在台北市長選戰自提人選，不再與柯文哲合作，對此，國民黨新北市長參選人侯友宜昨天表示，這是民進黨的家務事，他在旁邊欣賞就好，至於是否影響新北選情？侯未正面回應。但國民黨新北市黨部主委李乾龍坦言，這對國民黨新北市選情將造成壓力，國民黨雙北兩位參選人會緊密合作，打出雙城聯盟的競選策略。

民進黨北市自提 侯：靜靜觀察就好

對於民進黨與柯文哲「分手」，侯友宜回應說，民進黨要提什麼人、做什麼事？都是民進黨的家務事，選舉是高手過招，旁邊的人沒什麼好講的、靜靜觀察就好，最重要的還是按照自己的選舉步調走，尊重綠營的看法跟判斷。

侯友宜的幕僚分析說，民進黨台北市長人選對新北的選情影響多大，仍要視人選而定，雙北合作是兩市市民的共同期待，不論民進黨在台北市的布局為何，國民黨都會加強雙北參選人侯友宜、丁守中的連線作戰，主打對雙北兩市都有利的共同議題。

至於未來如何突破綠營的雙北連線？侯友宜競選辦公室認為，選舉仍以政策牛肉優先，將和丁守中陣營合作，針對雙北民眾最關心的軌道建設及空污等議題提出共同政見，讓雙北共生共榮。

「民進黨在台北市自提人選，對新北選情當然有影響！」李乾龍說，未來民進黨勢必傾盡府、院、黨的資源，全力挹注雙北選戰，面對日益緊繃的選情，國民黨會嚴陣以待。

李乾龍強調，「團結就是勝選的良藥」，雖然蘇貞昌不斷在新北到處「拔樁」，但評估效果有限，畢竟蘇貞昌離開新北市太久了，地方人士或許「顧及面子的人情虛應一番」，實際上不一定會支持蘇，國民黨最重要的是鞏固基層、穩紮穩打，與丁守中陣營聯手作戰，包括推出共同政見、聯合造勢等，打出雙城聯盟的競選策略。