工商界︰可支配所得高 台薪情勝日韓

2018-05-15

解決低薪不能打游擊戰

應改善投資環境、產業轉型升級

〔記者羅倩宜／台北報導〕行政院端出低薪對策，工商界多樂觀其成，但認為解決低薪不能打游擊戰，應從改善投資環境、產業轉型升級等根本面著手；工具機大廠上銀董事長卓永財分析，台灣薪資水準雖是亞洲四小龍最低，但是「低所得、低物價、高支配」，大學畢業生「薪情」不會比日韓年輕人差。

工業總會秘書長蔡練生說，政府派遣工的月薪居然還有低於三萬元，「很不可思議」，依他所知，大部分民間企業平均薪資早就超過三萬元；政府是派遣工最大的僱用者，能夠端出這項政策，應該有助於帶動經濟。

商總理事長賴正鎰認為，提高中央政府派遣工起薪立意良善，但解決低薪，不能只靠派遣工或代課／兼職教師這種游擊戰，要全面改善青年薪資結構，政府應推出大型振興方案，例如亞太金融中心喊了十幾年，都沒做到，但事實上台灣有這個條件；金融業是帶動薪資和收入的最大產業，有了金流，人流就會進來，低薪可迎刃而解。

卓永財表示，依他在韓國設廠經驗，南韓基本工資雖然高出台灣許多，但大學畢業生過的日子並不比台灣寬裕；南韓、香港、新加坡等所得雖比台灣高，但其實是「高所得、高物價、低支配」，台灣卻是「低所得、低物價、高支配」，若將生活成本及物價等因素納入考量，台灣人可支配所得相對提高，購買力平價指數（PPP）高於港星韓等。

韓調高基本工資16％ 企業競爭力減弱

他還說，南韓今年初才調高基本工資十六％，已比日本高，但韓廠因此要付出比日廠更多人力成本，南韓工具機成本更高，賣價卻比日廠低，韓企競爭力越來越弱，無法帶動經濟向上的正面循環，只能靠官方調高基本薪資，日子卻沒有更好過。