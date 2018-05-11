竹聯走私軍火庫 「火併非恐攻」

2018-05-11

弘仁會 是竹聯仁堂分支

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫弘仁會走私大批槍械，緝槍經驗豐富的刑事局幹員認為，黑幫需要火力的目的，主要就是俗話常說的「擁槍自重」，不外乎是要展現實力、準備火併，或用於應付重大利益衝突，尚不致有恐怖攻擊的動機；不過此次籌劃走私的竹聯幫弘仁會，為仁堂分支之一，過去就以擁有強大火力打響名號，還曾與同幫的和堂發生一連串相互開槍尋仇事件，兇殘好鬥，這次一口氣引進上百把長短槍、上萬發子彈，需求模規之大不亞於賣武器賺錢的販槍集團，仍讓警方絲毫不敢大意。

囂張弘仁會 同幫照尋仇

二○○一年間，刑事局就曾在台北市中山區大破仁堂堂口，除逮捕堂口大哥「小寶」饒偉生等八人外，還起出罕見的德製MP5滅音衝鋒槍、比利時製P90步槍等三把制式手槍與子彈三百多發，火力驚人。

二○○八年，仁堂分支弘仁會則傳出跟自家和堂進行毒品買賣時爆發假貨的糾紛，雙方先於台北市中山區一家酒店內發生衝突，隨後又在基隆公祭場合械鬥，並導致和堂高姓成員身亡，事後弘仁會份子雖出面投案，但雙方自此結下梁子。

後來弘仁會與和堂間陸續發生多起尋仇流血事件，包括弘仁會會長陳啟鴻酒後遭人開槍打中臀部、和堂副堂主黃世豪在夜店遭人朝胸腹連開三槍等，最後弘仁會副會長卓世傑甚至在大安區遭和堂份子持刀當街刺死，每一起事件都引發社會關注。

也曾槍擊新東陽董座座車

不僅如此，二○一二年弘仁會涉入台北市「芝麻大廈」都更大餅利益衝突，旗下幫眾竟在光天化日下，近距離朝新東陽董座麥寬成座車狂轟九槍，囂張行徑可見一斑。

緊盯黑幫 警方不敢大意

此次弘仁會走私的長短槍械五花八門、品項繁雜，但幹員認為，應該仍不脫為了展現實力，主要與鞏固地盤與爭取利益有關。此外，雖有販槍集團專靠「接訂單」謀取暴利，但圖的也不過就是錢，若說幫派份子會冒生命危險走私整櫃軍火來搞恐怖活動，應是言過其實。