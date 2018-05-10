羅斯︰美中談判 重大分歧

2018-05-10

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易談判上週在北京落幕，美國商務部長羅斯表示，這場談判雖然有意義，但雙方仍存在「重大分歧」。此外，中國已擴大對美國進口豬肉、水果等農產品的檢查，這是中國向美國發出的警告，可能導致美國企業重大損失。

羅斯表示，美國代表團返國後已向川普總統簡報，中國副總理劉鶴預計下週訪問華府，繼續與美方談判，「好消息是，這是有意義、高階層、非常詳盡的對話；壞消息是，我們在目前仍存在重大分歧」。

羅斯指出，美方在談判開始前向中方遞交好幾頁文件，詳細說明美國在產品和服務、市場准入、智財權等方面的要求，中方也遞交要求清單，「如外界能想像的，中方的要求與我們相當不同，即使我們花了大約三十小時進行非常高階的討論，彼此之間仍有相當的落差」。

此外，根據路透和《日經新聞》報導，中國已擴大對美國進口豬肉、水果等農產品檢查，可能導致通關時間減緩，對美企造成重大損失。中國海關數據顯示，中國從美國進口黃豆數量，自二月起連續三個月低於去年同期水準。

全球最大豬肉加工業者中國萬洲國際集團表示，中國港口過去只是「隨機檢查」，現在卻對每艘到港的貨船開箱檢查，大大增加產品在港口停留的時間。中國萬洲也是美國豬肉加工業者史密斯菲爾德食品的母公司。

中國海關總署日前宣布，上海、深圳、青島、廈門等海關，最近在美國進口蘋果和家具中發現有害病蟲，因此要求加強對美國蘋果和原木檢疫。天津海關也說，在美國進口牛奶中發現被中國禁用的基因改造飼料，通關時間預料也將延長。