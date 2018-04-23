2018-04-23

記者邱燕玲／特稿

台北市長選舉已成為民進黨中央的燙手山芋，就連與柯文哲算是友好的立院民進黨團總召柯建銘都說柯Ｐ是「民進黨的大麻煩」；已雲遊四海、不管黨內事務的前派系大老也看不下去，丟出震撼彈直言「已決定北市要投給國民黨」。反柯Ｐ的基層怒火已燒到民進黨中央，這局要如何收場，高層恐怕相當頭痛。

試想一個情境，當民進黨中央決定北市禮讓給柯文哲，自己不提人選，會用什麼論述來說服民進黨支持者？「我們含淚與柯合作，因為我們絕不讓國民黨當選！」「民進黨若自己提名，可能淪為第三名！」…老實說，要掰出完整的一套說法似乎很困難，而且理由也都薄弱到支持者聽不下去。

何況在現實中，的確是有一些支持者「寧願投給國民黨，也不願支持柯文哲」，這與部分高層「絕不讓國民黨當選」的思維根本相反，讓北市選舉的處理更加棘手。基層其實認為，讓國民黨當選，未來民進黨還比較好攻擊、大家比較團結；若是柯文哲當選，民進黨未來攻擊也不是、護航也不是，甚至若柯獲民進黨禮讓後持續對民進黨酸言酸語、吃盡豆腐，屆時民進黨的抱怨還會有人聽嗎？

對於民進黨中央評估自己提不提人選、要不要禮讓柯文哲，還牽拖到對其他縣市的選情效應，遲遲無法做出決定，基層其實早已不耐，也搞不懂中央的邏輯；對外界來說，民進黨中央看起來是想禮讓給柯Ｐ，但又對基層的怒火不知所措，不知如何收拾，才會有這些讓人看不懂的評估。

要對台北市長選舉一役做出決定其實不難，民進黨只要自問「柯文哲值得力挺嗎？」「柯文哲值得信任嗎？」答案自然浮現。正如同陳菊先前接受電視台專訪時被問到「會信任柯Ｐ這樣的人嗎？」菊回答「不」，基層其實也很想跟著說：「me too」。