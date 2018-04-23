屢遭「蛋」襲 柯：不會放水

2018-04-23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕積極爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智昨發起「四二二機蛋大遊行」，凸顯他「廢松機」政見，並提醒巿民，台北巿長柯文哲的大巨蛋問題仍未解。柯文哲昨重申，不會因為選舉到了就有壓力，大巨蛋要蓋就要合法合理的把程序走完，柯更反問「難道因為怕扣分就放水嗎？」他才不會這麼丟臉！

被問及會不會擔心遊行人數很多？柯僅說「沒有comment（評論）」。媒體追問，大巨蛋變成其他北市長參選人攻擊焦點，會不會擔心年底選戰卡關？柯回應，大巨蛋顯現北市府意志力堅強，他已說過多次，不會刁難也不會放水，但大巨蛋因為沒有按圖施工而停工，要蓋就要合法合理，按照建照變更標準程序，通過包括環評、都市審查、都市計畫審查等，另防火避難性審查在內政部已經審過了。

柯強調，這麼多人在看，「不可能門關起來簽個同意書給你（指遠雄）」，「也不會因為選舉到了就有壓力、就放水，要蓋就必須是安全的，公共安全講得過去，合法程序走完，就這麼簡單。」

他也直言，政治上不要怕人家講說這個會扣分，「難道怕扣分就開始放水嗎？我們也不會那麼丟臉。」

針對外界批評大巨蛋停工三年，至今沒有進度，柯解釋，當時法院判決中有說，與公共安全有關的還是要做，像是排水溝、屋頂等，颱風來了結果屋頂掉下來就是有問題，所以與公共安全有關的還是有在進行。

至於民進黨內人士認為「四二二機蛋大遊行」是否把氣勢營造起來，將是民進黨觀察是否禮讓柯文哲指標，對此，柯語帶無奈說，「每天做好自己事情，該怎麼做就怎麼做」。

另對外界有關民進黨若派行政院長賴清德出馬選北市長，說不定能帶動選情說法，柯文哲表示，一年前可以討論（賴選台北市長），賴已經當閣揆，現在再提不是來亂賴清德、就是亂蔡英文。

由於賴清德前天本來有活動要與柯同場，但臨時取消，柯表示，主辦單位有「最大媒體量」的考量，如果他與賴同場，攝影機就只來一次，如果兩人分開活動，就有兩次的曝光量。