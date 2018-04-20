不怕中國搶人才 教長：台灣很有希望

2018-04-20

我研究教育環境好 未來要讓師生有更好發揮與學習

〔記者林曉雲／台北報導〕中國祭出對台卅一項措施，擬挖走我國高教人才和研究成果，教育部長吳茂昆昨天強調，台灣學術研究條件和機會非常多，他知道有很多出走的學者回來了，台灣非常有希望。

吳茂昆接掌教育部後，昨也召開記者會跟外界溝通，傳遞多方傾聽的訊息，他被問到台灣應如何留住人才時表示，台灣人才多因高薪被挖走，有學者被挖去沙烏地阿拉伯、也有出走新加坡，但最近這些人都回來了，因為台灣的研究教育環境還是非常好。他說，不太擔心人才外流，如何建構更好的高教架構，讓老師能發揮，讓學生有發展，才是他要做的事。

吳茂昆致詞時也舉例，上週他帶領博士生及老師前往伊朗參加科學競賽，台灣隊伍「全壘打」，拿下比賽的各項第一，可見台灣是非常有希望的。

他認為，學前教育相當重要，要建構一個能讓孩子適性成長、發揮能力的環境，每個孩子天生我才必有用，傳統考試並非唯一。接著他話鋒一轉指出，高教重要性即在於此，他在東華校長任內常跟大學生說，要培養人格能力，用四年去準備人生未來的六十年，學習去欣賞自己的生活、周遭和人際關係。

他也認為，大學不只要教學生專業能力、創新能力，更要知道怎麼養小孩和帶小孩，從幼教開始，就讓孩子學會如何善用工具，會讓人生和社會都更好。

教師團體或家長團體擔心高教出身的吳茂昆不重視國教，政委林萬億昨天則為吳茂昆掛保證，指吳曾表達幼教國教基礎打好，高教才有希望，他會持續推動現有政策，也會有更多的創新思維，希望教育團體給新部長機會。

打好幼教國教基礎 林萬億背書

反教育商品化聯盟等廿八個學生與教育團體，昨天則聯合發出聲明抨擊，前教育部長潘文忠在職兩年期間，維護校方獲利的政策，使台灣高等教育朝商品化靠攏，傷害學生權益，留下「十年以來最高大學學雜費基礎調幅」、「亞太創意技術學院近五百名學生被董事會逼迫轉、退學」、「大學研究助理、校外實習生遭法令切割適用缺乏勞動保障」三大難題未解決，呼籲吳茂昆保障大學學生受教權和勞動權，凍漲大學學雜費，並研擬高教經費公平分配具體政策。