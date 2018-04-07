美向WTO控訴中國 歐日插一腳

2018-04-07

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博引述世貿組織（WTO）文件指出，歐盟和日本本週已要求加入美國川普政府陣營在WTO對中國的提告，申訴中國設置歧視性技術許可的不公平措施，因歐、日在這件美中的爭端訴訟裡具「重大貿易利益」。

美國總統川普宣布對中國竊取智慧財產的三○一制裁後，美國貿易代表署（USTR）上月廿三日向WTO提告，指控中國在專利許可和技術授權方面實施歧視性措施，包括拒絕外國專利持有者的基本權利、強制實施不利於外國進口技術的歧視性契約條款，已違反WTO規則；美國據此要求中國進入WTO爭端解決的協商程序。

歐盟和日本在中國的投資，被迫遵守北京要求外企須在當地和中國企業成立合資公司的規定，並迫使外國公司技術轉讓給中國競爭對手。歐盟四日向WTO提出文件表示，歐盟向中國出口高科技產品價值達三○○億歐元，且歐盟對中國的直接投資價值總計達一八○○億歐元。

日本三日在WTO文件則表示，日本是「向中國進行技術轉讓的最大利益相關方之一」，在中國經商的日本國民持有大量的專利權。歐盟和日本都要求加入川普政府在WTO的申訴案，向中國要求協商。

研調機構HIS Markit亞太首席經濟學家畢斯瓦（Rajiv Biswas）表示，「川普總統基本上正採取強硬態度，迫使中國上WTO談判桌，以和美國在技術許可規定方面達成一項新協議」；如果美中能透過WTO談判就此議題達成新協議，美國三○一制裁對中國的關稅措施有可能不會實施。