徵才為名 企業外洩人力銀行2萬個資

2018-03-31

〔記者陳慰慈、謝君臨、廖千瑩／綜合報導〕疑有不肖保險業務員勾結業者，人力銀行兩萬多筆求職者個資全外洩！

檢調接獲檢舉，台灣宅經濟商務公司向1111人力銀行登載徵人廣告，卻涉嫌與富邦人壽業務員勾結，將人才查詢系統的帳號、密碼轉供富邦人壽業務員使用，讓業務員藉此取得「封鎖保險、直銷廠商」的兩萬多筆求職者個資，昨依違反個人資料保護法、妨害電腦使用罪嫌，約談台灣宅經濟負責人許哲毓、董事楊沁潔夫妻及楊姓女員工到案，富邦人壽陳姓業務員因出國未到案，擇期傳訊，檢方訊後諭令許哲毓八萬元交保、楊沁潔兩萬元交保，女員工列證人，無保請回。

檢調另發現，陳男也以台灣宅經濟名義，每年付費三萬元，向104人力銀行申請成為會員，但迄今無104人力銀行求職者反映有個資外洩狀況。

求職者檢舉 揪出保險業務員、業者

本案源於有四、五名在1111人力銀行刊登求職履歷者，雖在刊登求職履歷時勾選了「封鎖保險、直銷廠商」，近期卻仍接獲陳員發出的「誠徵保險業務員」簡訊，經民眾檢舉，1111人力銀行主動報請檢調清查，發現兩萬多筆履歷的IP位置都指向台灣宅經濟。

檢調調查，陳姓業務員自二○一三年起，以每月一萬多元價碼向台灣宅經濟租用辦公室，並自二○一六年十二月起，每季以台灣宅經濟名義支付八千元會員費給1111人力銀行，因此人才查詢系統專屬帳號、密碼的實際使用人是陳男；但依人力銀行規定，徵才公司只能查詢求職者資料，不能轉作他用，陳與台灣宅經濟行為恐已觸法。

檢調指出，目前查出本案是業務員個人行為，全案朝違反個資法及妨害電腦使用罪方向偵辦，最高均可處五年有期徒刑，至於1111人力銀行則為本案被害人。

新北地檢署檢察官曾開源昨指揮調查局台北市調查處，搜索台灣宅經濟及許男住處，並約談許男夫妻及楊姓女員工到案，後續將深入調查陳男是否還有外洩個資，以及台灣宅經濟有無轉賣個資牟利，另也將擴大清查有無其他人力銀行受害。

1111人力銀行表示，為保障求職者不受非應徵廠商的騷擾，公司特別規定直銷及保險業者不得在1111徵才及主動搜尋其他求職者資料，此案為1111主動向調查局告發，將盡力糾舉不法及協助調查。

富邦人壽總經理陳俊伴則強調，業務員不得以工程行、企業社等各種非保險行業的名義與人力銀行簽訂契約，藉此不當取得求職者個資，公司對此完全不知情，已進行調查，若確是富邦人壽員工所為，除配合檢調調查，也會對涉案員工祭出最嚴厲處分。