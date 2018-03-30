柯宇綸被台獨 陸委會批中：自導自演

2018-03-30

〔記者鍾麗華、凌美雪／台北報導〕近來中國網友陸續舉報「台獨商人」、「台獨藝人」，昨天甚至出現舉報中國學者宣傳台獨。陸委會副主委邱垂正昨表示，中國當局自導自演，片面以政治理由來抵制台灣民眾、商人、藝人與文化產品，以無限上綱、莫名指涉的方式，脅迫台灣接受其政治主張，終將造成台灣民意的反彈。

邱垂正也指出，近期中國大陸先釋出所謂對台措施，再以特定政治意識形態審查，來篩選兩岸相關的交流合作，要求道歉、自清，背後隱藏何種意圖，不言可喻，也對國人未來從事兩岸交流存在明顯潛在風險。奉勸中國大陸當局，認真理解與客觀面對台灣的民主制度與自由多元，任何以片面政治立場界定，甚至打壓台灣的主體意識與民主多元觀，不但不得人心，也終將造成台灣民意的反彈。

鄭麗君：要台灣人上繳自由

對於柯宇綸事件，文化部昨也表示，在中國公布對台三十一項措施之後，此事更凸顯雙邊文化內容產業交流的核心問題，在於中國政府的審批制度需符合其政治意識形態，且審批範圍已從產品本身，延伸到我國業者、藝人、藝文工作者日常的表意自由，也讓想與中國合作的台灣業者產生莫大壓力與風險。

文化部長鄭麗君表示，中國過去只是關注作品題材內容，現在卻連個人言論思想都要控制，無論是柯宇綸或先前發生的林心如、盧廣仲、周子瑜等事件，都顯示中國的目的是要想到中國發展的台灣人都「上繳自由」。鄭麗君說：「這對已經民主化的台灣，中國是給錯藥方了，已經民主化的國家，人一旦享有言論自由、創作自由，怎麼會放棄呢？」