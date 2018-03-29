《強尼‧凱克被禁》立委諷：中國準國民待遇 要先交出自由

2018-03-29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕演員柯宇綸遭中國指主張台獨，導致其主演的國片《強尼．凱克》於中國上映遭擱置。民進黨立委李俊俋昨受訪指出，中國對台卅一項措施，說鼓勵不限數量的台灣藝人過去，但卻要思想懲罰；民進黨立委管碧玲說，這就是中國所謂的「準國民待遇」內涵，「若要獲得中國的準國民待遇，就得先交出民主自由」。

中國只看政治心態 藝人要深思

李俊俋指出，盼台灣藝人不要只看到中國的市場很大，卻連要表演什麼或想什麼都會被限制，中國看的不是藝人傑出與否，而是看其政治心態，這是否就是台灣藝人想要的，值得深思。

管碧玲則諷刺，這就是中國給台灣人所謂的「準國民待遇」的內涵—要讓台灣人民失去自由，失去被台灣人民視為生命一部分的民主、自由，以及其生活方式，若要獲得中國的準國民待遇，就得先交出民主自由。

管碧玲強調，此類事件層出不窮，只會讓兩岸的感情愈加疏離，中國所謂的「兩岸一家親」，這些口號都是假的，此類做法就是中國的胡蘿蔔與棒子，更是殖民者殖民統治的手法及心態。

民進黨立委姚文智指出，中國對台打壓無所不用其極，所有的罪名都可冠上台獨之名，台灣除要大聲向中國抗議，更應厚植自身文化、創意產業投資，讓台灣藝人能在自由的土壤上，免於中國政治打壓，而失去政治參與及言論自由。

惠台又打台 欲加之罪何患無辭

時代力量立委徐永明說，柯宇綸是柯一正之子，其父親政治立場、參與時代力量等，都與電影無關，但欲加之罪何患無辭，國台辦的記者會已是國家機器總動員，中國不能一方面講惠台，一方面又打台，如此政治算計顯而易見。