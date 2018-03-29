兒子被冠「台獨藝人世家」 柯一正低調

2018-03-29

〔記者許世穎／台北報導〕《強尼．凱克》因男主角柯宇綸被中國網軍點名「台獨藝人」，在中國上映受阻。網軍以「台獨藝人世家，現時代力量成員柯一正之子」來形容柯宇綸，柯一正昨稍早表示，沒聽說這件事，更認為電影因柯宇綸被指台獨暫緩上映只是「猜測」，但下午他缺席活動，也未接手機，暫未表示意見。

柯一正曾參與反核、太陽花學運

柯一正為台灣知名導演與知名反核人士，同時也是紙風車文教基金會董事長、時代力量主席團成員。二○一二年曾和導演戴立忍、陳玉勳等六十位藝文界人士組織「我是人，我反核」快閃反核活動；二○一三年又和作家馮光遠、南方朔等人發起「憲法133實踐聯盟」，推動罷免「曲從馬意、違反民意」的立委；也曾參與二○一四年「太陽花學運」。

柯一正昨上午接到記者詢問電話時，先表示沒看過柯宇綸參加過什麼活動，並說：「有心人要講也沒辦法。除非我自己看到什麼消息才會跟他聯絡，不然都是空穴來風，沒有意義。」至於是否擔心因自己的政治立場，影響兒子在中國發展？他也說：「我不清楚中國的狀況。」

中國國台辦昨下午證實《強尼．凱克》在中國上映已被擱置，表明不會允許「持『台獨』立場和具有台獨言行的台灣藝人」參與的影片在中國上映。記者再致電柯一正，他未接手機，原預定出席唐美雲歌仔戲《月夜情愁》的彩排活動也缺席。柯宇綸本人則未接電話，經紀人李烈至截稿前未回應。