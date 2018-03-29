「被台獨」的藝人 盧廣仲被封殺《花甲》也受累

2018-03-29

〔記者吳琬婷、許世穎／台北報導〕柯宇綸被指台獨導致其主演的台片《強尼．凱克》在中國上映前夕被禁，近年因同樣理由遭中國封殺的慘劇從未間斷。二○一五年底歌手盧廣仲被黃安舉報為台獨份子，在中國的音樂節活動、個人演唱會突被取消，接著有戴立忍、陳玉勳、瞿友寧被指曾挺太陽花學運而貼上「台獨」標籤，作品都進不了中國。不只如此，就連表明親中的林心如夫婦也一度遭殃。

表態親中 林心如夫婦也一度遭殃

盧廣仲二○一五年受到「黃安之亂」影響，至今仍無法到中國演出，他演出的電視劇《花甲男孩轉大人》人氣翻漲，中國的影視網站豆瓣網得九．二顆星好評，但愛奇藝中國並未跟著台灣站腳步購買版權，據悉就是受盧廣仲「台獨」標籤影響，連帶他主演的電影《花甲大人轉男孩》命運相同。

導演戴立忍、陳玉勳接連被指曾反對服貿政策，淪為中國網軍口中的「台獨份子」，兩人甚至事後發聲明澄清。戴立忍直呼「從來不是台獨份子」、「從小被教育要做個堂堂正正的中國人」，陳玉勳則喊冤「我贊成服貿貨貿」、「我不支持台獨」，洗白仍未讓中國網軍買單。戴立忍的影后女友桂綸鎂也遭波及，「台獨女友」演藝事業在中國止步。

林心如和老公霍建華則是讓人意外的台獨爭議受害者，兩人曾不畏台灣人觀感，轉貼「中國一點都不能少」圖片，向中國統派意識靠攏，但她自製自演新戲《我的男孩》今年初播出時，竟因領取台灣文化部二千萬元輔導金補助，就被指為「台獨」，在中國播二集就被下架，直到她發表聲明「永不支持台獨」切割，才讓該劇死灰復燃。

而柯宇綸除了主演的《強尼．凱克》被封殺，參與演出的電影《風再起時》也被點名。《風再起時》雖由郭富城、梁朝偉主演，但中國網軍批「劇組竟不顧國內同胞對台獨藝人零容忍的態度，新劇開鏡，找了柯宇綸來主演。」目前不知柯宇綸在該片戲分，但依慣例，片商為了規避麻煩，應會將其戲分全部刪除，或換角重拍。