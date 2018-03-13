司法話題》法界豬隊友！ 官員：陳案改判 把司改會議成果一次玩完

2018-03-13

〔記者林慶川、張文川、王定傳／台北報導〕前法官陳鴻斌騷擾女助理案，上週職務法庭再審逆轉翻盤，陳鴻斌「敗部復活」，從拔除法官職務改判罰薪一年，社會譁然。有司法院官員昨說，上個月才有桃園法官審理一件運毒案，以運毒女子「確信友人不會讓她運輸毒品」判無罪，檢方提上訴還諷「法官太天真」，外界也罵到臭頭，未料隔不到一個月，職務法庭又搞了這樣的飛機，可以說是把去年司改會議好不容易提升的司法信賴度，一次徹底玩完。

據了解，運毒無罪案發生後，司法院有官員還私下提及，以前常是討論如何提升裁判品質，但因離譜判決一再出現，現在法官內部有一種聲音，認為要討論的應是如何提升裁判「正確性」。不過，法官審判獨立這個大帽子，讓司法行政根本不可能指導司法審判，但法官若再不自律，恐怕就要「他律」；想不到，才過不久，就又出現了職務法庭改判陳鴻斌罰薪的判決。

法官論壇上昨也出現不少批評職務法庭的聲音，有法官直言痛批「我們永遠不缺豬隊友」，也有法官直指受訪的職務法庭合議庭成員「淨講些民眾聽了更火的話」，並質疑這些法官為何不肯上法官論壇辯個清楚，針對同僚的疑問好好說明。

陳案逆轉翻盤 陷司法於不義

北院一位法官認為，陳鴻斌案，前後兩次判決，五位不同的法官根據相同事證審判，卻做出截然不同的認定，陷司法於不義，凸顯我國司法的不穩定性。

桃園地院引發爭議的運毒無罪案，是一名李姓女子被招待到巴西免費旅遊，帶「木雕」回台再給八萬元報酬，返台時被搜出上億元古柯鹼，桃園地院法官竟判無罪，引起外界不滿。檢察官批評違背經驗法則和論理法則，還嘲諷「李女太傻太天真，法官難道也是？」並認為此判決恐讓台灣成為全球運毒中心。