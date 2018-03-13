司法話題》法界豬隊友！ 官員：陳案改判 把司改會議成果一次玩完

2018-03-13

〔記者林慶川、張文川、王定傳／台北報導〕前法官陳鴻斌騷擾女助理案，上週職務法庭再審逆轉翻盤，陳鴻斌「敗部復活」，從拔除法官職務改判罰薪一年，社會譁然。有司法院官員昨說，上個月才有桃園法官審理一件運毒案，以運毒女子「確信友人不會讓她運輸毒品」判無罪，檢方提上訴還諷「法官太天真」，外界也罵到臭頭，未料隔不到一個月，職務法庭又搞了這樣的飛機，可以說是把去年司改會議好不容易提升的司法信賴度，一次徹底玩完。

據了解，運毒無罪案發生後，司法院有官員還私下提及，以前常是討論如何提升裁判品質，但因離譜判決一再出現，現在法官內部有一種聲音，認為要討論的應是如何提升裁判「正確性」。不過，法官審判獨立這個大帽子，讓司法行政根本不可能指導司法審判，但法官若再不自律，恐怕就要「他律」；想不到，才過不久，就又出現了職務法庭改判陳鴻斌罰薪的判決。

法官論壇上昨也出現不少批評職務法庭的聲音，有法官直言痛批「我們永遠不缺豬隊友」，也有法官直指受訪的職務法庭合議庭成員「淨講些民眾聽了更火的話」，並質疑這些法官為何不肯上法官論壇辯個清楚，針對同僚的疑問好好說明。

陳案逆轉翻盤 陷司法於不義

北院一位法官認為，陳鴻斌案，前後兩次判決，五位不同的法官根據相同事證審判，卻做出截然不同的認定，陷司法於不義，凸顯我國司法的不穩定性。

桃園地院引發爭議的運毒無罪案，是一名李姓女子被招待到巴西免費旅遊，帶「木雕」回台再給八萬元報酬，返台時被搜出上億元古柯鹼，桃園地院法官竟判無罪，引起外界不滿。檢察官批評違背經驗法則和論理法則，還嘲諷「李女太傻太天真，法官難道也是？」並認為此判決恐讓台灣成為全球運毒中心。

  • 前法官陳鴻斌涉性騷擾女助理遭職務法官再審庭從免除法官改為輕判罰薪，社民黨上午到司法院抗議，痛批再審庭「將民眾當傻瓜嗎？」（記者楊國文攝）

    前法官陳鴻斌涉性騷擾女助理遭職務法官再審庭從免除法官改為輕判罰薪，社民黨上午到司法院抗議，痛批再審庭「將民眾當傻瓜嗎？」（記者楊國文攝）

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