管爺掛名是正式論文 台大應調查

2018-02-22

台大認定非正式 學者再爆：研討會對外公開徵稿

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕台大校長遴選委員會一月選出台大教授管中閔後，陸續爆發管涉及資訊揭露不全、未利益迴避、論文涉及學術倫理等爭議，遴選紛爭不斷。昨有部分台大師生上街頭要求政府加速核定管接任台大校長的人事案；但另有部分台大師生連署要求召開台大校務會議，預計最快三月初就可召開臨時會。台大校務會議學生代表童昱文強調，台大要落實大學自主，就應該在校務會議重新討論校長遴選案並釐清爭議。

學生代表籲回到校務會議 釐清疑點

針對管中閔和暨大教授陳建良在研討會發表聯名論文遭控與暨大碩士論文高度雷同而涉學倫爭議，台大學倫委員會以中研院函覆稱不是正式學術會議的正式論文，決議不立案調查處理，引發諸多質疑；昨更有台大教授再揭露該場研討會相關文件，指出這場網路與貿易研討會，是中研院人社中心與台大經濟系合辦長達六年的研討會，過去或許是較小型的專業研討會，但去年擴大舉辦，強調是學術交流平台、更發函向台灣經濟學會等學界廣徵論文，絕對是正式的學術研討會議，而非中研院所稱類似工作坊，論文發表具有一定的學術定位。台大學倫會卻只函詢中研院，不立案處理，使得爭議不止，台大學倫會及台大校務會議應對此案再做調查。

為解決台大校長遴選紛擾，台大校務會議師生代表連署要求召開台大校務會議，就盼透過校內民主機制平息爭議。童昱文說，近日就能完成校務代表連署簽名的補件，提案內容也正在開會討論，預計將針對各項校長遴選爭議進行實質調查處理，比如對於遴選程序瑕疵，可考慮成立調查小組。

台大校方表示，學校行政單位今日恢復上班，若收到補件資料，將由代校長再次討論會議日期與程序，按時間推估，加上預留開會通知等，最快可能在三月第一個週六（三月三日）開會。

另教育部針對台大提報的校長遴選案說明公文，尚未提及是否有針對管中閔的學倫、兼職等詳查，要求台大詳細說明；台大行政單位指出，預計今天回文教育部。台大校內今將舉辦歷屆校長新春團拜活動，預計身為台大校長遴選委員會召集人而身陷爭議的前校長陳維昭，也會再次對校長遴選爭議做出回應。