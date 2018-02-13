郭董身家 夠台灣政府撐22天

2018-02-13

〔編譯王惠慧／綜合報導〕彭博發表二○一八年「羅賓漢指數」（Robin Hood Index），對照各國首富財富淨值與該國政府每日財政支出，鴻海集團董事長郭台銘個人財富，可為台灣政府支出廿二天；因部分國家政府支出較高，例如全球首富的亞馬遜執行長貝佐斯僅能為美國政府撐五天、中國首富的阿里巴巴集團主席馬雲則只能為中國政府獨撐四天。

政府每日支出 影響指數高低

假如一個國家最有錢的人代替政府支出，他的財富會在幾天內燒光呢？彭博檢視四十九個國家數據，根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）中的該國首富截至去年底財富淨值，與各國政府今年每日支出估值（取IMF估計今年各國政府年支出除以三六五天）做比較，再假設每個政府都持續耗盡資源，富豪則清算所有資產捐贈給政府，得出「羅賓漢指數」。

結果顯示，亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）雖是全球首富，但因美國政府每日支出遠超過其他國家，他的個人財富只夠讓美國政府燒五天；另彭博富豪榜中的台灣首富鴻海集團董事長郭台銘，個人財富淨值六十三億美元，可獨撐台灣政府支出廿二天。

排行榜中最極端數字是，賽普勒斯首富John Fredriksen能承擔政府支出長達四四一天；而中國、日本及波蘭首富的阿里巴巴集團主席馬雲、UNIQLO創辦人柳井正、波蘭媒體大亨Zygmunt Solorz-Zak等，只能負擔四天的支出。

報導指出，由於賽普勒斯等人口較少的國家，社會福利等安全支出金額相對較少，加上有利稅收政策、以觀光及服務為主的經濟，首富能為政府支撐較長時間。該指數也顯示，大多數西方國家在無法自力更生時，即使最富有的人馳援，也無法撐住太長時間。

彭博於二○一五年也發表過羅賓漢指數，當時是以各國首富的淨資產，全數分配給該國貧窮線以下的人，並計算出窮人資產增幅，藉此觀察貧富差距；台灣在四十二國中高居第三（當年彭博排行榜中台灣首富為旺旺集團董事長蔡衍明），僅次於賽普勒斯、瑞典。