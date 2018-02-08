頭重腳輕 建物撐不住

2018-02-08

〔記者楊綿傑、吳柏緯、徐義平／台北報導〕花蓮強震再度震出老舊建築結構問題，專家及結構技師初步研判，倒塌因素恐與兩年前台南維冠金龍大樓類似；低樓層牆少、高樓層牆多，造成「頭重腳輕」下方支撐力不足，加上九二一大震之前的老舊建物耐震係數比較低，才發生嚴重的倒塌，建議政府全面性檢視。

北市結構技師公會前任理事長江世雄說明，所謂「軟弱層」是指結構上某一樓層比起其他樓層明顯軟弱，地震摧毀能量將集中在這層樓，造成該樓層先坍塌，而其他樓層跟著倒塌，因素可能是牆量不足、樓層過度挑高等。

他直言，花蓮強震出現的傾斜大樓，多數是先天耐震結構不足，後天設計規劃失調，與兩年前維冠大樓倒塌因素類似；正在花蓮協助救災的新北市土木技師公會理事長余烈表示，統帥、雲翠、維冠等大樓倒塌原因都是「頭重腳輕」，但他認為更深層的原因在於，民間建築戒心鬆懈，並未依據標準結構補強。

他分析，這次地震受災大樓都是民間興建，政府建築均完好，差別在於九二一發生後廿年來，公有建築都已陸續針對耐震度進行補強，但民間建築卻僅有近期才通過的「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，緩不濟急。

危老建築75萬棟 千萬人居住

余烈表示，根據官方資料，全台危老建築有七十五 萬棟，大約三百萬戶、一千萬人生活在危險之中，這些危老建築耐震係數大概只有一百至一百五十gal，與較新建築設定在二百三十至二百四十gal有落差，而這次花蓮地震則是測得四百四十gal，若發生在台北地區，災情將很慘重。呼籲政府先透過調查，分出危險等級，再進行補強作業。

人在花蓮災區現場待命的台灣省土木技師公會理事長張錦峰指出，雲門翠堤是九二一大震前的建物，耐震力就不足，且以現場倒塌破損的建物箍筋間距來看，大概是十五到二十公分，相較現要求的十公分確實相對不足。