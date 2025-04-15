北港迓媽祖4/16熱鬧登場 交管、停車及免費接駁看過來

北港迓媽祖特色之一真人藝閣遶境。（資料照）

2025/04/15 09:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林宗教盛事之一「北港迓媽祖」將於4月16日起連續5天，預估湧入數萬人次，雲林縣府啟動交通管制與接駁服務，提醒民眾避開管制路段多利用北港環鎮接駁公車。

北港迓媽祖其中媽祖遶境是農曆3月19、20日（4月16日、17日）規模最盛大，藝閣遶境有5天從16日至20日，其中16、17日2天下午及晚上場，18日至20日則只有晚上場。

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北港迓媽祖除媽祖遶境，犁炮、炸轎、真人藝閣更是亮點，今年藝閣有62輛，裝飾華麗、古色古香的藝閣車上，搭載裝扮成民間故事人物的小朋友，他們坐在車上沿途撒送糖果、餅干、文具等物品。

雲林縣府表示，北港迓媽祖5天預估湧入大量人車，為維護活動期間交通順暢與參與民眾安全，雲林縣警察局今（15日）起至21日針對北港實施交通管制，市區主要管制範圍東至河堤道路、西至華南路、南至民生路、北至大同路，並採「車輛只出不進」措施。

另為確保人車動線順暢，華南路（民生路至中正路）雙側禁止停車，河堤道路（太平路18巷至民生路1號）則實施單側禁止停車。

縣府指出，配合交通管制與預期大量人潮，建議民眾將車輛停放於北港第一停車場、北港1911好庫文化園區停車場、北港家樂福停車場，並轉乘北港環鎮接駁公車前往會場，另因應19、20日週末人潮，北港環境接駁車將調整行駛路線，加強往返各大停車場及會場周邊的接駁服務，營業時間延長至晚上9點。

另外，縣府也整合多條公車與公路客運路線，詳細公車資訊可上各客運業者網站查詢或搭配「雲林公車APP」，可即時查詢公車動態。

北港藝閣遶境路線。（北港朝天宮提供）

因應北港迓媽祖北港環鎮公車改道及增班。（雲林縣府提供）

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