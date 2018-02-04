有夠冷 各地疑猝死逾70人

2018-02-04

冷天自保 醫師叮嚀別吃太辣、泡湯別超過15分鐘

〔記者／連線報導〕台灣面臨今年入冬來最長、最冷寒流，從前天（二日）至昨天（三日）傍晚，疑因低溫導致死亡或猝死案件，全台已逾七十人，多是有慢性病史的長者。醫師提醒，除了有三高病史、心血管疾病患者要注意保暖外，一般人也要注意飲食時別喝太多酒、吃太辣或刺激性的食物，以免腸胃道出血。

近兩日，台北市與新北市已有廿四位民眾不幸猝死，這些ＯＨＣＡ（到院前心肺功能停止）病例中，不乏因罹患感冒，併發心肌炎不治或命危，消防單位提醒，流感疫情延燒，增加感冒者併發心肌炎猝死機率，民眾要格外注意保暖。

北醫附醫急診重症醫學部主任高偉峰說，最近醫院急診量增加兩到三成，除許多是天氣冷導致身體不適的心血管疾病患者外，還有許多年輕人因飲食「太刺激」導致腸胃道出血。

高偉峰說，許多人在天冷時候，會特別喜歡吃辣或味道較重、刺激性的食物，尤其是年輕族群，常常因此導致腸胃道出血，要特別注意。

不少人趁天冷去泡溫泉，一名六十歲中年男子日前與太太一起去泡湯，突然覺得頭暈、冒汗，伴隨噁心胸悶，太太嚇得趕緊陪同就醫。

國民健康署提醒，心血管疾病與年長者泡湯別超過十五分鐘、泡湯後勿太快起身、別泡個人池、溫度勿超過攝氏四十度、避免冷熱水交替、泡湯前後都應喝足水份、飲酒或吃大餐後隔一個半小時以上再泡。

桃園市消防局二、三日共計接獲五起ＯＨＣＡ案例，送醫急救後都宣告不治，年紀都在八十歲以上，有慢性病史。新竹縣近兩日有四起ＯＨＣＡ案例、竹市兩起。

彰化縣接連兩天共傳出十一人猝死，多半集中在深夜至清晨時分，十一人平均年齡為七十九歲，懷疑是因氣溫過低引發心血管疾病等猝死。南投縣有卅二人因低溫導致高燒、高血壓、頭痛等因素而送醫，草屯鎮、國姓鄉則各有一人疑因天寒引發心肌梗塞猝死。

台中市二日上午有位廖姓七十歲老翁倒臥於東勢區石角國小旁道路，疑為晨間運動時心臟衰竭，倒臥路旁失溫不幸死亡。雲林縣則有三位民眾疑因低溫引起身體不適送醫不治。

高雄消防局統計，有九十二歲及八十六歲等兩名高齡長者因天冷身體不適送醫，於到院前死亡。台南地區兩天來共有六人因心臟疾病過世的相驗案。屏東縣載送六名ＯＨＣＡ病患，台東兩人。