教長促台大釐清疑義 監委啟動調查

2018-01-31

〔記者林曉雲、鍾麗華、曾韋禎／綜合報導〕對於近日台大校長遴選爭議，監察院已有監委啟動調查。教育部長潘文忠昨表示，依大學校長遴選辦法，遴選委員會是主要權責組成，相關疑義應由遴委會作討論和確認，盼台大遴委會針對爭議議題作進一步討論釐清和確認，讓遴選案能往下進行。

台大預計今天中午召開遴選委員會，官方代表教育部政次姚立德等人應會出席。

潘文忠昨指出，台大校長遴選，社會高度關注，疑義要討論釐清和確認，才不至於社會一直有疑義，就像是陽明大學校長遴選案，陽明大學遴委會針對當選人的資格，經開會討論之後，也順利聘任和上任，回到常軌。

至於有台大教授認為遴委會迄今的處理不公平，潘文忠表示，遴選委員會的委員都是個別行使獨立職權，台大已在徵詢委員意見召開相關會議，應該讓委員在會議中釐清和討論，遴選委員有一定的專業和判斷，還是回歸機制來處理。

監院人士則指出，調查案主要是針對大學校長遴選制度，近日監院將約詢教育部官員，不會到部長層級。監院人士表示，管中閔是否在二月一日上任，不是監院關心的重點，也不會影響到未來調查，監委關心的是大學校長遴選制度面問題，監院希望檢視整個遴選制度，也了解教育部如何做應處。

監院：檢討大學遴選制度

基於尊重大學自主，調查案不會直接針對台大，也不會約詢台大校長當選人管中閔與遴選委員會成員。

監院調查人員也指出，雖是要檢討遴選制度問題，但包括管中閔被揭露隱匿具有台灣大哥大獨立董事身分，以及近日論文是否涉嫌抄襲的議題，都會在調查範圍內，監察院廿二日已發文教育部，要求說明相關疑點。他解釋，獨董爭議涉及利益迴避制度與資訊揭露的相關規定，如能進一步釐清，也有助於教育部後續的處理。

立法院朝野黨團在二十四日協商總預算時，時力黨團針對台大校長遴選爭議，原提案要求教育部深入調查，相關爭議釐清前，不得核定管中閔出任台大校長，又擬於二十九日酌修提案內文，將「台大」改為「公私立大學」，但因已逾朝野協商收案截止日，加上民進黨團也不予支持，時力僅推派黨籍立委林昶佐昨發言時，宣讀更正版提案內文，表明黨團立場。