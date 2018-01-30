台商春節返台 必要時出動軍機

2018-01-30

〔記者陳宜加、鍾麗華／台北報導〕中國片面啟用M503航路，我民航局祭出「暫不核准」中國東方航空、廈門航空共一七六班兩岸春節加班機申請的處置。交通部粗估，最尖峰時段落於二月十三日，可能有超過三千人集中廈門返台，為確保台商、國人能順利返鄉過節，交部昨也公布五大替代方案，必要時將出動軍機自金門載台商返台。

M503航路影響國安 沒有讓步空間

昨天是政府准駁東航與廈航春節加班機申請最後時限，陸委會主委張小月強調，M503事件不僅是飛安問題、也有國安疑慮，沒有讓步空間，民航局的作法是「最輕微的處置辦法」，展現我方高度克制力。交通部政次王國材表示，若中方釋出善意、任一時間願意坐下來談，加班機仍有核准機制，為動態檢討，交通部仍持開放態度。

東航、廈航飛航上海、無錫、南京、杭州、廈門、合肥、福州、長沙等八城市。交通部方案包括移轉至其他航空公司、前往鄰近機場搭機、經由小三通從廈門經金門返台、港澳中轉，以及國籍航空申請再加班。

據指出，去年春節的中國籍航空公司加班機載客率平均僅五成，且今年扣除東航、廈航一七六班，總班次只比去年少一班，再加上交通部祭出多項措施擴充運量，因此兩岸春節輸運供需與往年差不多，台商衝擊應不至於太大。

扣除東航、廈航 總航班僅少一班

交通部航政司長陳進生說明，東航、廈門航點均有其他航空公司飛航，可以轉移至國籍或中國籍業者航班空位，或改往路程較短的鄰近機場搭機返台；同時鼓勵旅客利用小三通從廈門經金門或由港澳中轉回台。

此外，華航已再申請九航班，包括合肥六班、上海兩班、無錫一班，但中方尚未核准；長榮飛杭州也有兩班放大機型，多出六百餘位，同時希望中國籍業者再增班。華航擁有合肥航權，地勤則找當地業者代理。

交部5大方案 台商一定回得了

陳進生說，有最壞打算維持不核准東航、廈航加班機，針對小三通運能，金門─廈門航線最尖峰估計為二月十三日、有三一一○人次需求，目前海運容量足夠、再加班也無問題，空運單向尚有一四○○餘位。

他指出，金門到台灣則有立榮、華信、遠東航空提供每天一三九一位，必要時也將加派國防部三台軍機，一天提供八四○位；海運並有合富輪、金門快輪每天提供八四三位，最好的情況是各家航空公司再加班，絕對會全力協助同胞返鄉過節。