「手稿」能列論文參考資料 學者：夢話也可以了

2018-01-27

〔記者林曉雲／台北報導〕立委張廖萬堅爆料台大校長當選人管中閔及暨南大學教授陳建良在中研院研討會發表的聯名論文，和暨大張姓研究生的學位論文有廿多處高度雷同，張生在參考文獻中列入管中閔和陳建良的「手稿」，引發到底誰抄誰的熱議。

范世平：首次聽到碩論 引用教授手稿

台灣師範大學教授范世平在臉書發文表示，他第一次聽過碩士論文可以引用指導教授的「手稿」，如果手稿都可以列參考資料，那老師的「手札」、「便條」、「口諭」，甚至「夢話」都能成為參考資料。

范世平表示，現在還有老師不用電腦，用手寫的「手稿」？管中閔與陳建良真的應該公開這彌足珍貴的「手稿」，特別是管爺即將擔任台大校長，這批「手稿」太珍貴了，如有他的簽名落款，肯定價值連城。

范世平也指出，他只聽過馬克思的「一八四四經濟哲學手稿」，但這是二百多年前還沒有電腦的時代。如果指導教授的「手稿」都可當作參考資料，那以後老師的「手札」、「便條」、「口諭」，甚至「夢話」，都能成為參考資料了，都能列在參考書目。

范世平質疑，陳、管兩位指導教授的「手稿」，都是電腦跑出來的統計資料，這叫「手稿」嗎？指導教授為何辛苦跑出這些資料，不去投稿與公開出版，反而送給學生作為論文的重要內容？指導教授大方得有點讓人不解。

另外，張廖萬堅本身也被檢視，網友誣指他的碩士論文涉有抄襲，但張廖拿出自己的論文鄭重澄清，他的論文均有列出參考文獻，沒有抄襲也沒有違反學倫，對於不實指控，因身為公眾人物可受公評，他不會採取法律行動。