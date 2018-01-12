新聞幕後》新系出手 為花媽停損

2018-01-12

記者邱燕玲／特稿

昨天中午十二點多，民進黨立委陳其邁的手機響起，高雄地方人士通報：「聽說劉世芳要退選了！」陳其邁心想：「哪有可能？」內心雖然狐疑，也只能回「沒聽說」。到了下午兩點半，民進黨內各種LINE群組紛紛通知：「劉世芳宣布退選！」

劉世芳昨在臉書宣布退出高雄市長黨內初選，為高雄市長選舉投下震撼彈，一位菊系立委說，「難怪市長室通知昨天下午兩點要到官邸喝茶」，只是因行程未能配合沒去。

要讓極力拉抬劉世芳，甚至不惜以「花媽內心話」新書力挺劉世芳、得罪其他派系的陳菊同意劉退選，不是件容易事，新潮流在此扮演了關鍵角色。

新系人士昨受訪指出，民進黨下週就要初選登記，由於劉世芳民調差距始終無法追上，因此前天「大家一起商量決定劉世芳退選」。

至於新系接下來會支持誰？新系人士指出，「誰贏就支持誰」、「現在誰領先已很明顯」。對於趙天麟陣營期待菊姊支持，新系大老昨天受訪時說：「以後會怎樣不知道，但至少現在並未做出這樣的決定。」民調始終維持第一、大幅領先其他人選的陳其邁，則對新潮流支持他持保留態度。

新系人士指出，原本的想法就是讓劉世芳「拚拚看」，但民調差距始終無法追上陳其邁，新系內部認為「拚不到就算了」，因此前天「大家一起商量，決定劉世芳退出初選」。

陳菊的「內心話」引起民進黨內派系波瀾，一向給人「溫暖、霸氣、大姊大」印象的菊姊形象大傷，劉世芳的退選是新潮流務實的決定，也是為菊姊的形象傷害設立停損點。

這場民進黨高雄市長初選還未正式開打，各陣營就遍體鱗傷，但最傷的還是陳菊。就政治判斷而言，劉世芳退選是明智的決定，但若陳菊仍憤憤不平，無法將姊妹情誼化為成事大局，陳菊個人的形象傷害仍會持續。

若為黨征戰雙北 或可扭轉形象

論資歷、論份量，菊姊堪稱是民進黨內的重要資產，即使即將卸下高雄市長一職，她在政壇仍是不可或缺的一方之霸。如果菊姊在「挺芳」這個階段結束政治生涯，似乎不太光彩，但若年底縣市長選舉能扮演領頭羊角色，尤其在雙北人選出缺的此刻，願意為黨征戰，或許可重新扭轉形象。

不過，接近菊姊人士都一致表明，「菊姊不可能參選雙北」，若要勸菊投入，恐怕連小英都不敢開口，可能要請新系內輪番勸說才有一絲可能。