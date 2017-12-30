焦點評論》連兵都募不足 奢談國防自主

2017-12-30

記者蘇永耀／特稿

總統蔡英文昨日選在中科院舉行年終記者會，向國人說明國防自主的決心，包括國防預算每年都將維持成長，以因應區域愈來愈複雜的局勢及中國軍事動態。然而，國防實力不單單依靠軍備的提升，從實施募兵情況不佳來看，兵員不足持續惡化，奢談國防自主。

就在一星期前，監察院才剛公布調查報告，直指政府推動募兵制迄今，人員招募迄未達標，數度延期，在義務役役男徵集完畢後，恐形成國軍主戰與救災部隊人力缺口。監院並以「恐形成重大國安風險」，對政府提出警訊。

事實上，監委報告還指出，「國軍主要武器裝備志願役操作人力，迄今未能達到適足，形成國防戰力罅隙」。對照目前政府積極提升軍備，包括「國機國造」、「國艦國造」，以及賦予軍備自製重任的中科院更多發展彈性，屆時恐空有精良裝備，但因兵員未能達到適足，而出現「後繼無人」的戰力空窗。

推動募兵制面臨的最大盲點，就是從未真正面對台灣嚴重的少子化現象，沒有經過科學及嚴謹的數據估算，才會發生原計畫在二○一四年底達成「全募兵」目標，卻因募兵成效不彰，時程數度延後。

募兵對象是誰？是青年。總統昨日記者會主軸有二，國防自主及青年，但在總統談話裡，看不到兩者之間的連結。青年固然有低薪問題待解決，但政府除改善經濟環境，對於台灣的下一代將面臨來自中國愈來愈擴張的軍事恫嚇情勢，更有責任針對「戰力罅隙」問題提出規劃，台灣未來若是沒有安全環境，任何經濟改善措施都只是空中樓閣。

對於全募兵制持續引發爭議，社會上多有「恢復徵兵」的主張，明年能否順利落實「全募兵」政策，民眾多是一個大問號。

總統昨在記者會上強調，對自己最重要的期許是，「我要做以前總統不敢做的事，我要推動以前政府不敢推動的改革」，對於改革經常要付出民調下滑的政治代價，「我早有心理準備」。面對步履蹣跚的「全募兵」政策，總統更需要的是大破及大立，而不能僅追求半套式的國防自主。