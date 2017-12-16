政院推廣行動支付 減稅、免手續費

2017-12-16

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會週四召開「行動支付跨部會研商第二次會議」，提出多項具體行動，包括小型商家導入行動支付將適用較低稅率；明年起民眾以行動支付繳交公務機關及公立醫院相關費用，不需負擔手續費；以及行動支付擴大結合電子票證，沒有信用卡也能享有行動支付的便利。

小型商家 續適用1％營業稅

國發會指出，財政部為協助小型商家導入行動支付，將提供優惠適用期間，適用較低稅率。根據財政部初步規劃，小型商家導入行動支付後，若每月營業額逾廿萬元，一定期間內仍可繼續適用一％營業稅，暫不改課五％營業稅。

另外，目前四家電子票證流通卡數近九千萬張，每月消費金額約七十億元，電子票證已成為民眾重要的支付工具，尤其對沒有信用卡的族群（例如學生）更為重要。因此，政府將加速推動行動支付結合電子票證，讓國人在交通、小額消費等領域的支付更加便利。

國發會主委陳美伶指示，加強推廣SIM卡結合電子票證發展，也推動iPhone可使用行動電子票證，並加速制定行動票證端末設備標準，提高感應成功率，以利票證行動支付發展。

她指出，民眾相當重視行動支付安全性議題，經濟部已訂定行動應用APP基本檢測標準，政府應帶頭推行，各機關採購相關服務時，應將APP認證納入廠商審查條件，以加強資安防護。

陳美伶表示，強化各領域結合，如醫療相關APP不僅提供行動支付，也整合掛號、看診進度等功能，提供民眾更便利就醫體驗。此外，配合大型國際活動舉辦，如二○一八年台中花卉博覽會、二○二○年東京奧林匹克運動會等，讓外籍旅客抵達機場後的行程都能使用行動支付，例如機場捷運、故宮博物院與高鐵等。