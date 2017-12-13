公投法三讀 門檻全大降

2017-12-13

公投年齡18歲、廢除公審會

〔記者蘇芳禾、蘇永耀、林良昇／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「公民投票法部分條文修正案」，包括提案、連署、通過門檻全面調降，通過門檻更改為簡單多數決，有效同意票多於不同意票且達投票權人總額四分之一以上即通過，歷經十四個寒暑，終於宣告打破「鳥籠公投」。

其他重要修法內容還包括公投年齡從廿歲降為十八歲，廢除公投審議委員會，另賦予行政院「公投提案權」。

總統：打破鳥籠、還權於民

針對修法結果，蔡英文總統於臉書說，打破鳥籠、還權於民，這是人民作主的歷史時刻；過去極受爭議的公投審議委員會也正式廢除，公投法立法多年以來的各項缺陷就此走入歷史。

現行公投法「雙二一」的高通過門檻（投票人數須達全國投票權人總數二分之一以上，且有效投票數超過二分之一同意者）一直被外界詬病為「鳥籠公投」；以去年正副總統選舉人數來說，至少要有九百三十多萬人投下有效公投票，並且有四百六十多萬人投下同意票，公投才有機會過關。

這次修法大幅調降提案、連署與通過門檻。修正案規定，公投提案門檻從總統副總統選舉人總數千分之五，調降到萬分之一；連署門檻則從百分之五降到百分之一．五；通過門檻則改為有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上。

若以去年總統選舉人數一八七八萬二九九一人為基準，未來僅需一八七九人（萬分之一）即可提案發動公投；提案通過後，需要二十八萬一七四五人（百分之一．五）連署成案；最後，至少有四百六十九萬五七四八人（四分之一）投下同意票，且有效同意票比不同意票多即通過。

二○○三年立法院完成公投法立法，當時雖是民進黨執政，但國會仍是少數，在國親多數優勢下通過了門檻極高的公投法，因此被批為「鳥籠公投」；二○一四年林義雄為停建核四無限期禁食，宣布「核四公投促進會」不再強調公投核四，而是先以修改公投法為目標。

林義雄：台灣民主里程碑

這次修正公投法的過程中，民進黨團總召柯建銘、立委陳其邁持續與林義雄保持溝通管道，在三讀通過後，柯建銘也在臉書貼出林義雄寄給他的email，林義雄寫道「恭喜完成了台灣民主發展的重大里程碑」。

國民黨團書記長林為洲表示，過去的公投都是政治性公投，沒有法律性公投，未來人民可以對於關心的重大政策、法律進行創制、複決，真正反映民意要求。

親民黨團總召李鴻鈞則說，公投門檻降太低，未來可能讓少數人決定多數人權利，政黨也可輕易達到連署門檻，公投恐被政黨綁架，「公投變暴投」，十分可慮。時代力量黨團表示，公投法補正是憲政改革第一步，是歷史性的時刻。