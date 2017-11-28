大學生串聯 要求校園去蔣

2017-11-28

〔記者吳柏軒／台北報導〕為打倒政治威權、推動轉型正義，政大、台師大等十一所大學學生組織串聯，發起推動將蔣中正等政治強人銅像、以「中正」命名校舍大樓等傳統威權遺緒退出大專校園；來自各校的十多位學生昨到教育部門口舉牌陳情，要求教育當局應協助校園實踐真正的民主，也呼籲行政院長賴清德及立委加速推動促轉條例，讓蔣公銅像等傳統威權表徵都能走入歷史。

赴教部陳情 籲政府速推促轉條例

大學法改革陣線總召朱晏辰表示，轉型正義是處理民主化後對過去獨裁政府實施的不正義行為進行彌補，清除威權遺緒，但多數大學轉型正義多由學生發起；然而，學生言論與自由常遭壓迫，導致以潑漆等激烈手段聲張訴求，因此目前彼此串聯，已有台師大、北商、輔大、政大、東吳、中興、嘉義、陽明、交通、成功、中山等至少十一校學生團體，要共同推動校園轉型正義。

中山大學學生會長許世馥表示，若對威權遺跡選擇沉默，不討論甚至默認，不僅是威權延續，也不符合大學基本教育精神，目前已在校內透過提案，促成銅像處理委員會，接下來將透過短講、辯論、公聽會、公民咖啡廳等活動，討論銅像去留。

政治大學學生會長白家嘉說，去年已透過學生代表提案，將拆除校內兩座銅像，卻遭校方拖延；如今決議先拆一座，但拆哪座、怎麼拆，還是被各種理由延宕，校園的轉型正義真的不該再拖了。

面對學生陳情，教育部學生事務及特殊教育司科長廖雙慶表示，尊重校園民主與大學自治精神，現有的銅像、圖騰等，都將尊重各校採民主程序處理；同時建議學校從言論自由、人權法治、公民教育等觀念，逐步推行校園內的轉型正義。