大專校院轉型 政院通過草案// 逾20私校 面臨退場

2017-11-24

〔記者林曉雲、李欣芳／台北報導〕少子化風暴猛烈，未來十年估將減少十萬名大一新生，僅剩十五萬多名新生，大學倒閉潮來臨！行政院院會昨通過「私立大專校院轉型及退場條例草案」，首度以專法明文規範私校列入專案輔導的標準、強制轉型退場的條件、學生轉學和教職員離退等配套處置，並編列五十億元退場基金協助。

全國一五七所大專校院，一○五學年缺額六萬三千多個，其中私校缺額占五萬三千多個，家長和學生都深怕踩到快退場的「地雷學校」。

明文規範強制退場條件 50億協助

為加速大專院校轉型、退場與整併，行政院長賴清德昨在院會拍板通過專法，明文規範私立大學的學生未滿三千人、連續兩年新生註冊率未達六成，或發生財務惡化、積欠教師薪資三個月以上等，將列為專案輔導學校，輔導期未明定年限，依個案決定。教育部已設專案輔導辦公室開始運作。

依一○五學年新生註冊率低於六成標準，首批估至少廿校處於退場或轉型高風險的邊緣，教育部預計十二月下旬首度公布全國「各學校註冊率」，校數恐會再增加。學校如一直無法被輔導改善，教育部將明令進入轉型退場期，三年內完成轉型或退場，否則將被勒令強制解散清算。

學校列專案輔導 校產須強制信託

教部政次姚立德指出，為防止董事會變賣校產，草案要求，一旦列專案輔導，即須將校產強制信託，私校轉型退場期限三年，屆期未完成改辦即命令解散，退場後的剩餘財產，僅能歸屬退場基金或地方政府。

此外，教育部將分三年編足「大專校院轉型及退場基金」五十億元，用於補助學生轉學所需的交通或住宿費，以及融資給學校資遣教師所需費用等。

技職司長楊玉惠強調，因銀行不會借貸給準備退場的學校，基金先融資給私校協助處理教職員欠薪、退休或資遣所需費用，是提高私校退場的誘因之一。

另草案也將藉由大專退場，進一步推動公私比率的結構性調整，技專校院目前共八十七校，包括國立十七校、私立七十校，一般大學有國立卅三校、私立卅七校，公私立學校數約為三比七、學生數約為二比三，教育部正規劃分階段擬定公私校招生名額的最適當配比率。