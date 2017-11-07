7休1有條件鬆綁 增審查機制

2017-11-07

須經中央目的事業主管機關同意

勞動部指定、勞資協議

〔記者陳鈺馥、曾韋禎、鄭鴻達／台北報導〕針對勞基法「一例一休」修法，行政院長賴清德昨日親自主持行政立法協調會報，會中與民進黨立委達成共識，增加審查機制後有條件鬆綁「七休一」，「延長工時上限」改成三個月共一百卅八小時，「輪班間隔」決定為十一小時，適度放寬經勞資同意後可縮短，但至少要休息八小時。

行政院發言人徐國勇會後轉述，最核心關鍵的七休一問題，有相當程度的修正，各行業若要鬆綁七休一，須經中央目的事業主管機關同意，且經中央主管機關勞動部指定之行業，例如，導遊的目的事業主管機關是交通部觀光局，媒體業、電影業則是文化部，另還要經工會同意，如事業單位無工會者，須經勞資會議同意；雇主雇用勞工在卅人以上，也應報當地主管機關備查。

延長工時上限 改3個月138小時

在「延長工時上限」部分採計乙案，現行每月延長工時上限四十六小時維持不變，但經工會或勞資會議同意後，放寬三個月總加班時數合計一百卅八小時，每月上限不得超過五十四小時，即「加班工時帳戶」。

此外，在輪班間隔上也決定採計乙案，休息時間以十一小時為原則，有例外狀況須經勞資及工會同意，還要報當地勞動機關備查後才可縮短，但最少仍須為八小時以上。

輪班間隔11小時 特休可延隔年休

攸關勞工權益的特休假，今年未休之特休可延長至隔年使用，讓勞工可以積假，若下一年度勞動契約中止，未休的特休，雇主須轉換成工資發放。

另現行勞基法規定休息日加班，薪水是「做一算四、做五算八」，此次將修正為核實處理。

由於勞動部五大修法方向，部分內容連民進黨立委都不支持，黨團提前在前晚邀請擬參選二○一八者、各派系要角、衛環委員會成員及常上節目者，共四十餘人，與相關部會統整出一致的修法方向。

據轉述，前晚會中討論最激烈的是七休一彈性化，多位立委表明反對修法，主張透過函釋處理即可；但為避免引發行政命令侵犯法律之爭議，以及部分產業確實有需要，最後當場致電與賴揆溝通後，同意應在三大原則下鬆綁，即首先要經各產業的目的主管機關進行評估，再送勞動部審議、核定，最後須經勞資協議。

由於已在前一日經過激烈的討論而達成初步共識，行政立法協調會報僅剩立委林淑芬有意見。賴揆最後表示尊重，但希望她能以同一個執政團隊之立場為念。

國民黨立委蔣萬安指出，黨團會在週五確定最後版本，目前的共識是反對鬆綁七休一、調高加班時數、縮短輪班間隔，僅支持有利勞工的方向。