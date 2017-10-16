海促會駐台總會 「一人公司」

2017-10-16

記者林良昇／專題報導

海促會協助中國收購台灣農產品，並試圖在台發展基層組織而被國安部門盯上，本報記者走訪海促會位於台中市外埔區三環路的「海促會駐台總會」，附近並不熱鬧，僅有零星的透天厝，海促會地址是連棟透天厝的其中一棟，屋外掛名「榮勝企業有限公司」。

榮勝公司內僅有幾張辦公桌椅、沙發，牆上貼著寫有「和諧共處 互利共贏」字樣的台灣、福建地圖，辦公室內只有一名員工，這名員工是掛名海促會專員的林季園。

員工否認搞統戰

對於海促會會址為何是「榮勝」公司？林季園說，榮勝是在台灣註冊的純中資貿易公司，只是協助海促會處理貿易的中間角色，榮勝也是海促會的會員，不能說是等於海促會。

林季園坦言，因為海促會是在香港註冊的協會，「政府方面」有透過電話關切海促會長呂雙輝來台灣後的動向，現在呂也被限制進入台灣，三個月才能來一次，七月底開始，海促會在台灣的會務已暫時停擺，暫時不會再有公開活動。

林季園認為，這是有心人士對海促會的抹黑、攻擊，這些傳言「對呂主席非常負面，說海促會在台灣搞統戰！」再加上海促會在台灣沒有向內政部註冊，才讓政府特別關切。

至於為何不在台灣註冊？林季園則表示，海促會的全名在台灣早被申請走了，沒辦法註冊。

林季園表示，他們很委屈，只是提供一個兩岸交流平台，協助很多台商，關於農業的部分是近三年的重點，雖有包含農產品收購，但「完全沒有做政治性農產品收購」，也沒有所謂的統戰行為。

林季園強調，呂雙輝雖是香港籍的泉州人，但呂對台灣有感情，而台灣分會的幹部都是台灣人，海促會會員也大都是在中國的中小企業台商。