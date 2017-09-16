管控軍備廠商 國防部設涉密審查會

2017-09-16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部首席副助理部長海大衛十四日在「台美關係研討會」中，對我國是否有能力保護美國轉移的敏感科技提出質疑，據悉，當國軍傳出洩密案，美方都會表達高度關切，例如二○一一年爆發的前陸軍少將羅賢哲洩漏「博勝案」機密一事，曾讓台美雙方的戰情流通保密機制遭遇挑戰。立委王定宇、羅致政昨呼籲，應建立完善防諜制度，並落實「國防自主」各項保護規範。

對此，國防部表示，已依籌購武器涉密等級，規劃國防廠商安全控管機制；另成立「國防事務涉密審查會」，訂定國防科技工業承案合約商安全查核作業機制，維護我與美方軍事交流及科技安全，建立良好互信關係。

「博勝案」為國軍指管通情系統，整合衡山指揮所、三軍聯合作戰通信系統，藉此掌握我軍與敵軍動態。羅賢哲在二○○二至二○○五年擔任駐泰武官時遭中國設局色誘，因而洩漏該案軍機。前飛彈指揮部指揮官謝嘉康則曾在七年前接受招待，到東南亞旅遊，但疑和中國指派人士見面，捲入共諜風波，此案正由檢調釐清中。

知情人士研判，從「博勝案」和謝嘉康遭檢方調查一案，以及近期我國正在推動F-16A/B升級F-16V的「鳳展專案」，大幅提升雷達功能，與我方向美方爭取「潛艦國造」相關技術協助，美方皆高度關注我方能否保護關鍵科技，避免美國自身利益、國際戰略佈局等受影響。

嚇阻共諜 立委提案修法

民進黨立委王定宇表示，我國情報間諜預防措施太過鬆散、敵我不分，縱使破獲共諜案，量刑過輕，恐難產生嚇阻作用，但我國「刑法」內亂外患罪，根本無法定義共諜為「內亂」或「外患」，他已提出刑法部分條文修正草案，將「外患罪」中的「外國」擴大為「外國或敵人」，且將「敵人」定義為：與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體，讓共諜受「刑法」約束，盼獲朝野支持，並在本會期完成修法。