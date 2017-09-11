文言文維持高比例 高中老師：證實學生從來不被視為主體

2017-09-11

〔記者張凱翔、蘇孟娟、洪瑞琴、方志賢／綜合報導〕教育部課審大會昨天以表決方式通過研修小組原草案，普通高中國語文領域課綱的文言文比例訂於四十五％至五十五％，維持原來的下限，高雄中學鄉土文化研究社指導老師黃靖順直指，這樣的結果，再次證實了中華民國的教育裡，學生從來不被視為主體。

黃靖順表示，網路上有眾多學生連署支持下修文言文佔比，認為其學用不符，更有高中社團發表聯合聲明。但學生們再怎麼努力表達意見，學生代表在課審會中，也僅為少數中的少數，四十七人中只佔了四位。最後還是那些所謂「專家」希望學生學些什麼，學生們就得要學些什麼。這樣的結果，代表「教育專家們」與「教育現場的學生們」之間的對立。

高中生：應把文言文當成獨立學科

北市和平高中王同學表示，應把文言文當做獨立的一門學科來研究，而非把它打包在同一個國文科目、作為考試項目，用來灌輸特定的政治意識形態。他對這次文白大戰的結果文言大勝，感到有些失望，因為國文科終究沒有進步。

台中高三生黃睿展說，不少文言文用字冷僻，現代實用性不高，且部份古文傳達的思想跟現代也已有距離及不合時宜，原本期待高中課程的文言文比重下修，多一點在地文學家如賴和的作品，學起來更有感。

雄中三年級學生紀詠仁表示，雖然調降案皆沒通過，仍希望在文言文佔較高比例的教育下，去拓展國語文教育的更多可能，使教學活化、與生活更貼近。台南許姓高二學生說，與其爭執比例問題，倒不如開放教材選擇，「國文科分組上課」。

北市成功高中的范姓國文老師表示，學生對文言文排斥，主要是過去老師教學方式過於填鴨，或受考試壓力影響。但自九五課綱實施以來，線上教師都努力更新教學方式，也參考許多國外的語文教學方法，因此比起文白比例，老師教學方式對學生的影響其實更重要。

台中一中國文教師姚艾娟指出，很多人討論文言文比重時，似乎把文言文當成學習壓力或挫敗、不愉快經驗的「代罪羔羊」，卻忽略文言文的文學、美感等內涵。

翻轉教學 才能讓學生領受文言文之美

她說，不管文體如何，重要的是教學方式的改變，例如已有很多老師普遍翻轉國文教學，以演戲方式教白居易的琵琶行或三國演義、紅樓夢，甚至文言文也能連結時事討論，讓學生用多元方式學文言文，領受並學習不同文體之美。