天天怕停電 工商界籲建分散式電網

2017-08-16

〔記者羅倩宜、楊綿傑／綜合報導〕昨日全台大跳電，中小企業總會認為，政府推動非核家園，配套卻不完善。「現在的電網把大家綁在一起，一跳電全台都遭殃。」建議政府建立分散式電網，補助或獎勵中小企業採用綠能，既可防止電力壟斷，也更快速實現綠能。學者、環團也都指出，分散式發電系統勢在必行。

補助綠能 讓普及率快速提升

中小企業總會理事長林慧瑛指出，對經長李世光因跳電事件下台，感到惋惜。「他很願意跟業界溝通，也做得不錯。」她認為，「非核和綠能的目標都很好，但政府一點配套都沒有！」近來氣溫升高，全台備轉容量一直處於低檔，弄得中小企業「很緊張」、「現在正值趕工旺季，停半天的電都有很大影響。」

她建議政府，逐步建立「社區型」、「工業區型」、「都會型」等獨立電網。中小企業沒有能力採用成本較高的綠能，政府可以補助或獎勵，讓普及率快速提升。

中小企業總會認為，分散型電網需時間建置，現在就要開始規劃執行，「逐步邁向非核的過程中，考慮採用核電，協助完成階段性任務。」

全國工業總會秘書長蔡練生表示，因為能源問題，企業每天提心弔膽，若擔心缺電，在台投資會趨向保守。工總指出，昨日跳電雖是人禍，但「上個月電塔倒，現在又跳電，不知下次會怎樣。若跳電成為常態，產業界會非常憂心。」不能讓企業每天處於緊張中。

商總憂心冷凍倉儲業受損

全國商業總會理事長賴正鎰指出：「全台逾百萬戶停電，問題很嚴重。」商總旗下從百貨、旅館、物流、甚至殯葬業，都高度仰賴供電。物流業的冷凍倉儲，其實存放很多血漿和醫材，這類冷凍倉儲，若停電時間過長，存放的醫材都將報廢。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰表示，這次全台大跳電凸顯集中式的電力系統的脆弱，只是中油一個小小錯誤，就導致大潭電廠這麼大量的機組跳電。台電與中油應該一併檢討目前集中式的電力以及電網系統，往分散式的電力系統及電網系統來改革。

學者：應發展小型發電系統

台北大學經濟系兼任教授王塗發表示，一、二十年前，國際趨勢就是小型的、分散式的發電系統，如再生能源，再搭配數位型的電網電表，不僅能避免電力因長途輸送造成的損耗，也不容易有大規模的問題。