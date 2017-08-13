司改總結會議》比照法官裁判書 起訴書全面公開

2017-08-13

〔記者吳政峰、項程鎮／台北報導〕以後檢察官的起訴書也要比照法官的裁判書，公開上網供人民檢驗了！

檢察官的起訴書以往只有當事人看得到，司法改革國是會議為了讓檢察官全面接受人民檢驗，要求將起訴書比照裁判書公開，法務部從善如流，決定公開起訴書，讓民眾更貼近司法。

法務部檢察司長林邦樑昨在司改總結會議指出，法務部正在推動司改「十二大項重點議題」，希望強化公開透明的司法、防杜濫訴、增進司法程序的效率，計畫全面公開起訴書並上網，預定九月底前完成法院組織法的修正草案，並希望於立法院下會期（第九屆第四會期）審議。

林邦樑認為，司法透明公開並接受外界檢視，才能贏得人民信任，因此法務部擬定一審判決後公開起訴書，目前正研擬相關草案，希望九月底前能與司法院會銜，並送請立院於下會期審議。此外，法務部還將與律師公會全國聯合會溝通，配合建置「律師公開資訊系統」。

起訴書應否公開，負責此議題的第四分組曾有一番辯論，有人擔心公開可能違反無罪推定和未審先判，但法務部長邱太三認為一審判決後再公布較無問題，因法院已公開審理，許多資訊已被揭露，須被保護的個人利益降低。至於起訴書上的個資可能造成當事人困擾，甚至有違反個資法疑慮，法務部承諾將會去識別化。

法務部另研議成立由外部人員組成「人民檢察審查會」，針對無告訴人的重大案件經不起訴或簽結的案件，讓審查會再行審查，如認為不起訴處分的偵查不夠完備，可建議檢察官再行偵查，若偵查後仍不起訴，而審查會認為應起訴，得聘請律師向法院起訴。

至於他字的簽結案，審查會若認有問題，可建議檢察官改依偵字案調查。法務部預計在一○六年底前委託學者進行可行性評估並提出具體建議。