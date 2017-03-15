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富比世︰馬爾他騎士團 可能與台建交

2017-03-15

外交部︰合作人道救援 雙邊關係好

〔記者呂伊萱／台北報導〕「富比世」雜誌昨報導馬爾他騎士團與台灣關係日漸密切，雙方關係可望再上層樓，為台灣幾近孤立的外交關係增添盟友。外交部則回應表示，馬爾他騎士團與教廷歷史淵源深厚，鑑於我國與教廷是價值同盟的夥伴關係，台灣與馬爾他騎士團在國際合作也相當友好，未來將積極加強人道援助的夥伴關係，為國際社會貢獻。

「富比世」雜誌刊登專欄作家詹寧斯專文指出，台灣與中國對峙七十年，外交空間長期遭到壓縮，目前僅有廿一個邦交國，但歐洲馬爾他騎士團將有可能成為台灣新盟友。文中指出，台灣與馬爾他騎士團關係逐年穩固，雖然沒有官方承諾，但馬爾他騎士團對外聯絡主任狄羅比亞特曾向「富比世」透露，「基於雙方的合作，我們有信心能與中華民國（台灣）發展出更深厚的關係」。顯示雙方關係可望更上層樓，未來甚至發展邦交關係。

外交部昨說，馬爾他騎士團是一天主教及以人道慈善為宗旨的「主權實體」，長期致力於醫療照護、社會關懷及人道援助工作；而我國與馬爾他騎士團共享人道關懷、慈善醫療及永續發展等普世價值，雙方援外宗旨相互契合。

前元首費斯汀大教長 前年曾訪台

外交部強調，馬爾他騎士團與我友邦教廷歷史淵源深厚，關係密切。我國未來將與馬爾他騎士團在現有的友好合作基礎上，積極加強國際人道援助夥伴關係，並深化彼此合作。

台灣與馬爾他騎士團在越南、保加利亞、薩爾瓦多和塞爾維亞等地均提供人道救援計畫。兩國高層曾經互訪，而馬爾他騎士團前元首費斯汀大教長更曾在二○一五年來台訪問，是該國元首首次訪台。

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  • 「富比世」雜誌昨報導，馬爾他騎士團與台灣未來可能發展邦交。圖為馬爾他騎士團成員去年六月與教宗方濟各會晤。（路透檔案照）

    「富比世」雜誌昨報導，馬爾他騎士團與台灣未來可能發展邦交。圖為馬爾他騎士團成員去年六月與教宗方濟各會晤。（路透檔案照）

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