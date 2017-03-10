黑糖芭比1顆200元 引爆精品蓮霧「金」「權」戰
〔記者黃佳琳／高雄報導〕一款名為「黑糖芭比」的蓮霧，一○三年由農委會農業試驗所研發成功，「授權」給農民栽種，曾在台北拍賣市場創下一公斤一千零五十元的天價，換算一顆蓮霧要價近兩百元，「未授權」的農民見有利可圖也紛紛搶種，面對產季到來，兩造農民間的戰爭，即將引爆。
研發出台農三號「黑糖芭比」蓮霧的農試所鳳山分所，一○四年起以果樹班為推廣種植對象，在高雄六龜及屏東分別「授權」廿及十公頃的種植面積，每十公頃「技轉金」一百八十九萬元（其中九萬是稅金）；得到「授權」的果農，經一年半的嫁接栽種後，已漸漸開始採收，目前市場價格約每公斤七百元。
過去台灣蓮霧平均市場價格約在每公斤五、六十元間，黑糖芭比一公斤可賣到七百元，果農們趨之若鶩，加入搶種行列；但有的果農們想種又不想花錢買授權，竟偷剪枝芽回果園裡嫁接，種出品質雷同的「黑糖芭比」蓮霧。
外傳黑糖芭比種植面積約有300公頃
過去六龜地區生產黑鑽石蓮霧為主力，約有四、五百公頃種植面積，據了解，「黑糖芭比」蓮霧問世後，目前已有約三百公頃面積、超過一半的蓮霧園改種「黑糖芭比」，但得到合法授權的果農不到十分之一。
「未得授權」但已種植五、六分地「黑糖芭比」的六龜王姓果農說，過去種蓮霧，催花要施肥、果實催紅催黑要施肥、要增加果實甜度也要施肥，但「黑糖芭比」都不用，甚至對溫度變化的忍受度也比一般蓮霧高，相當好照顧。
這些「偷嫁接」的「黑糖芭比」，今年五、六月間將進入產季，果農們接獲消息，要求未得授權的「黑糖芭比」不能在市場上販售。王姓果農不滿地說，農試所花人民的納稅錢做研究，培育這麼優良的品種，卻不開放給果農種植，「圖利」少數果農？
「偷種比合法多」付錢農民變冤大頭
得到授權參與「黑糖芭比」的蓮霧農王思華則認為，以目前的情況，他們這群付錢的果農根本是冤大頭，即使農試所要開放種植面積，廣泛輔導其他果樹班加入，但現在「偷種的比合法的還多」，誰還肯再多花錢給政府。
他建議政府乾脆全面開放，「要種大家都來種，量多品質好，還能團結一起攻外銷市場」，不會像現在這樣，有花錢的、沒花錢的彼此敵視，甚至仇視到「快打架」。
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