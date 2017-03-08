習近平將訪美晤川普 經貿採購當見面禮

2017-03-08

友台人士憂心 北京恐藉機要求簽署對台不利的公報或聲明

〔駐美特派員曹郁芬／華府六日報導〕華府消息人士透露，中國國家主席習近平將於四月中旬訪問華府，與美國總統川普會談，預料習近平將在經貿採購方面給川普帶來伴手禮。不過，支持台灣的美方友人則擔心北京會藉機要求川普政府簽署對台不利的公報或聲明。

四月中旬到華府工作訪問

美國國務卿提勒森與川普女婿、目前擔任白宮資深顧問的庫希納，預定三月十五至十七日訪中，提勒森此行也會訪問日、韓。接著，美國財政部長努勤將於十七至十八日訪中，為川習峰會敲定議程及可能簽訂的各項協議與聲明。

據了解，習近平會在四月十五日前後到華府，美中將這次定位為工作訪問，而非講究排場與面子的國是訪問。習近平希望在中共十九大之前穩定中美關係，讓川普相信中國有和美國合作的意向，並期待在G20峰會上與川普對話，因此，先行訪美鋪陳一個正面的氛圍有其必要。

消息人士表示，中美雙方在過去兩個月溝通順暢，與北京在川蔡通話後對美態度克制有關，中國駐美大使崔天凱搭上了川普女兒伊凡卡與女婿庫希納這條線，有重大助力。

伊凡卡曾帶女兒出席中國大使館元月底的春節慶祝活動，接著白宮在二月八日宣布川普寫了一封信給習近平，感謝他在川普就職時致送賀函。白宮表示，川普期待與習近平合作，以發展一個有利於美中的建設性關係。白宮次日又宣布，川普與習近平通了電話，在習要求下，川普同意信守美國的一個中國政策，兩人並提出互訪邀請。

提勒森二月十七日出席二十國集團（G20）會議時，曾與中國外長王毅在波昂會談，二十一日則與中國國務委員楊潔箎通電話。楊潔箎二月二十七日訪問華府時曾會晤川普，白宮發言人史派瑟當時表示，楊潔箎是在離開白宮前與川普花了五到七分鐘打招呼；但消息人士說，楊主要就是與川普談習近平訪美一事，會談氣氛很好。

楊潔箎在白宮還見到了副總統彭斯、庫希納、新任國安顧問麥馬斯特及白宮首席策士巴農。楊潔箎二十八日也在崔天凱陪同下，前往國務院和提勒森會談，並到財政部見了努勤。

華府消息人士透露，除了檯面上看到的這些交流，美中過去兩個月有多次部長級溝通，中國副外長鄭澤光也到過華府。由於川普願意做交易，若北京讓川普相信與中國打交道有好處，川普也願意談。消息人士表示，習近平來訪時會面邀川普訪中，但目前美中關係只是邁開對話的第一步，雙方在匯率、貿易逆差、南海和網路安全等議題上的重大歧見，短期內不易有結果。