世新簽一中承諾書 教長：違法

2017-03-03

教部一週內完成查處 最重可罰50萬

〔記者林曉雲、施曉光／台北報導〕世新大學私下簽署中生來台交流的研修承諾書，引發國人譁然，教育部長潘文忠昨對此表示，依兩岸人民關係條例第三十三條規定，我國學校與中國學校締結聯盟或為書面約定的合作行為，應先向教育部申報，世新大學事先未向教育部申報，承諾書內容又涉及政治性，已違反兩岸人民關係條例規定。教育部將於一週內完成查處，如有違反，最重可罰五十萬元且限期改善；兩週內清查其他各校是否有類似情況，教育部將發函各校再次提醒要守法。

陸委會籲中方 勿政治干擾學術交流

陸委會副主委邱垂正昨則表示，有關事實釐清與法律適用，尊重教育部審認結果，若世新有處理失當之處，應儘速對外說明並改正，但政府仍鼓勵兩岸學術交流，陸委會並呼籲中國大陸不要以政治干擾正常的學術交流活動。

潘文忠：這非大學可自由決定的事

根據兩岸人民關係條例規定，台灣與中國的學校締結聯盟或為書面約定之合作行為，應先向教育部申報，於教育部受理其提出完整申報之日起三十日內，不得為該締結聯盟或書面約定之合作行為；教育部未於三十日內決定者，視為同意。前項締結聯盟或書面約定之合作內容，不得違反法令規定或涉有政治性內容，若確有違法，可依條例第九十條之二處罰校方新台幣一萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並得要求限期改正。

潘文忠表示，教育部鼓勵我國學校與中國的學校交流，也鼓勵兩方青年之間相互交流，但必須遵守法令規定，且基於平等互惠原則。世新大學簽署一中承諾書，並未依法先向教育部提出申報，教育部將依相關法規處理。

潘文忠說，世新大學簽署一中承諾書已違反兩岸人民關係條例，這是法令的問題，不是一個大學可以自由決定的事，該承諾書已限縮相關學術及講學自由。根據世新大學向教育部的初步說明，所簽署的承諾書對象為中國江蘇師範、浙江理工和浙江傳媒大學。

大學院校兩岸交流締約 兩週內清查

教育部國際司司長楊敏玲受訪表示，據教育部初步了解，只有世新大學簽署研修承諾書，應為個案，教育部已要求世新提報簽署的過程及適用對象，將在一週內和陸委會查處，兩週內清查全國各大學院校是否有類似情況，如有違法，將依法處罰並限期改善。