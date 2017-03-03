世新簽一中承諾書 教長：違法
教部一週內完成查處 最重可罰50萬
〔記者林曉雲、施曉光／台北報導〕世新大學私下簽署中生來台交流的研修承諾書，引發國人譁然，教育部長潘文忠昨對此表示，依兩岸人民關係條例第三十三條規定，我國學校與中國學校締結聯盟或為書面約定的合作行為，應先向教育部申報，世新大學事先未向教育部申報，承諾書內容又涉及政治性，已違反兩岸人民關係條例規定。教育部將於一週內完成查處，如有違反，最重可罰五十萬元且限期改善；兩週內清查其他各校是否有類似情況，教育部將發函各校再次提醒要守法。
陸委會籲中方 勿政治干擾學術交流
陸委會副主委邱垂正昨則表示，有關事實釐清與法律適用，尊重教育部審認結果，若世新有處理失當之處，應儘速對外說明並改正，但政府仍鼓勵兩岸學術交流，陸委會並呼籲中國大陸不要以政治干擾正常的學術交流活動。
潘文忠：這非大學可自由決定的事
根據兩岸人民關係條例規定，台灣與中國的學校締結聯盟或為書面約定之合作行為，應先向教育部申報，於教育部受理其提出完整申報之日起三十日內，不得為該締結聯盟或書面約定之合作行為；教育部未於三十日內決定者，視為同意。前項締結聯盟或書面約定之合作內容，不得違反法令規定或涉有政治性內容，若確有違法，可依條例第九十條之二處罰校方新台幣一萬元以上、五十萬元以下罰鍰，並得要求限期改正。
潘文忠表示，教育部鼓勵我國學校與中國的學校交流，也鼓勵兩方青年之間相互交流，但必須遵守法令規定，且基於平等互惠原則。世新大學簽署一中承諾書，並未依法先向教育部提出申報，教育部將依相關法規處理。
潘文忠說，世新大學簽署一中承諾書已違反兩岸人民關係條例，這是法令的問題，不是一個大學可以自由決定的事，該承諾書已限縮相關學術及講學自由。根據世新大學向教育部的初步說明，所簽署的承諾書對象為中國江蘇師範、浙江理工和浙江傳媒大學。
大學院校兩岸交流締約 兩週內清查
教育部國際司司長楊敏玲受訪表示，據教育部初步了解，只有世新大學簽署研修承諾書，應為個案，教育部已要求世新提報簽署的過程及適用對象，將在一週內和陸委會查處，兩週內清查全國各大學院校是否有類似情況，如有違法，將依法處罰並限期改善。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 陸13架軍機飛越宮古外海 日機緊急升空
- 馬英九：應保留統一可能性 立委斥：狐狸尾巴跑出來
- 法蘭黛對決愛情 啟動募資出片計畫
- 自由談》乞丐無恥趕廟公
- 選區變更須立院同意 政治人物觀望
- 川普貿易政策 續關注美牛豬開放
- 春日粉色小物 少女心大噴發
- 星光部隊演訓 新豐鄉民不滿損權益
- 拜登家族小叔戀大嫂 美政壇熱門話題
- 加拿大健保比台灣還狂 生小孩從掛號到三餐都包了
- 桃市長：捷運陸續推動 綠線今年動工
- 全球IDC市占率 敦泰要搶過半
- 「女生說不要就是要」下流高官舔耳摸乳女部屬
- 竹市焚化爐歲修 竹縣垃圾逾半沒去處
- 苗栗3農會總幹事 連任恐夢碎
- 國際現場》麥當勞攜手Uber 推外送服務
- 九如農會改選 泛綠首度掌主導權
- 證券行情表、證券表格
- 【朵朵小語】主權
- 雞胸肉+青蔬鮭魚 NBA球星最愛健康特餐
- 03/03 各報重點新聞一覽
- 寶格麗華彩之源 珍稀古董誘客
- 前田敦子熱戀上班族 香閨2度春宵黏TT
- 議員妻車遭拖吊 警：依SOP執行
- 大里高中新建圖書館 斥資億元
- 丁寧舞力全開 教阿嬤跳森巴
- NBA》詹皇大三元一場空 敗給矮腳虎
- SBL季後賽》台啤陣前換洋將 金酒盼突圍
- 水庫蓄水率不到一半 調控農業用水
- 潘慧如戲說沒子宮 心疼小嫻
- 籲建東部快鐵 近千民眾連署
- 自由廣場》本土派以假亂真
- 復育台灣百合 鼻頭角步道種千株
- 龍潭、八德、大園農會選舉 兩派暫分高下
- 消防系學生拍微電影 圓了導演夢
- 清泉崗案還有237人未驗尿 空軍：受訓或婚假
- 草屯農會改選「超肅殺」 大批警力維安
- 布希用畫向老兵致敬…
- 受贈逾百輛復康巴士 台北市府遭疑分配不均
標題：世新簽一中承諾書 教長：違法
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email