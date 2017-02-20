共軍枕戈以待 美軍亮劍挑戰 美航母打擊群巡弋南海

2017-02-20

川普上任後 美軍首度行動

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和中國在南海的角力持續發酵！中國人民解放軍甫結束南海聯合演習，美國海軍十八日便宣布，尼米茲級（Nimitz）核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）、飛彈驅逐艦「邁爾號」（USS Wayne E. Meyer）及第二艦載機聯隊（Carrier Air Wing2）組成的「第一航母打擊群（Carrier Strike Group1）」，已駛入南海展開例行性巡弋，此為美國總統川普上任後，美軍首度於南海執行「航海自由行動」，預料將使南海主權紛爭再度升高。

第一航母打擊群 駛入南海

美國「海軍時報」十二日披露，美方將派遣軍艦開往南海巡航，中國外交部發言人耿爽十五日便聲稱，中方堅決反對美方以航行和飛越自由之名，行挑戰中國主權和安全之實。人民解放軍機關報「解放軍報」更聲稱，驅逐艦「長沙艦」、「海口艦」和綜合補給艦「駱馬湖艦」組成的遠海訓練編隊，連續多日在南海舉行聯合演習，包括出動「紅旗-9」長程防空飛彈系統等，揚言「枕戈以待美軍航母」。

紅旗-9為中國自行研發第三代防空飛彈，最大射程達一二五公里，速度可達超音速六倍以上，火控雷達可同時追蹤一百個空中目標，並可引導多枚飛彈攻擊其中五十個以上目標。中國原已於去年七月將該飛彈系統從永興島撤離，做為對美國撤走航母「史坦尼斯號」的善意回應，此時令其「重出江湖」，顯然是針對美軍南海行動先發制人。

南海主權紛爭 料再度升高

儘管北京提出警告，美國海軍仍於十八日宣布，卡爾文森號、伯克級（Arleigh Burke）驅逐艦「邁爾號」，以及第二艦載機聯隊組成的第一航母打擊群，十八日起在南海展開常態巡航，但未說明執行期限。美軍日前曾透露，此次任務可能航行至中國人造島礁的十二浬範圍內，挑戰中國片面聲稱擁有的南海主權。

卡爾文森號上次於二○一五年部署南海，與馬來西亞海、空軍舉行聯合演習。第一航母打擊群此次展開南海行動前，甫在夏威夷、關島等海域執行軍事訓練。指揮官基爾比（James Kilby）少將表示，過去數週的演訓已成功提升效率，美方期待在與印度、亞太地區盟友建立穩固關係的同時，也能對各方展現美軍強大的作戰實力，強化與盟友間的戰略合作關係。