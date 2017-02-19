小病衝大醫院 漲價了

2017-02-19

未經轉診 4月15日起多付費

〔記者吳亮儀／台北報導〕小病痛就別再往大醫院跑了，小心荷包跟著受傷，還浪費健保資源！

衛福部為了強化分級醫療，原定六月實施的「門急診部分負擔調整規定」，昨晚公告提早到四月十五日上路。屆時未經轉診逕赴醫學中心看病，部分負擔調漲六十元，將須自付四百廿元；急診檢傷分類三到五級的患者，直接跑到醫學中心急診，部分負擔也調漲一百元。

以價制量 分級醫療提早上路

台灣健保原本就規劃分級制度，民眾罹患小病就近在一般診所或地區醫院治療，大病才經轉診到大醫院或醫學中心看診，但是台灣民眾花同樣的健保費看病，一旦生病就偏好直接赴醫學中心看診，甚至直衝急診，造成醫療資源的浪費。衛福部去年因此提出部分負擔調漲方案，希望以價制量，落實分級醫療的健保規劃。

衛福部社保司司長商東福表示，新政策公告多時，時機已經成熟，因此提早在四月中旬上路，但擔心屆時會很難判斷「夜間急診時間」，怕引起更多糾紛，所以取消夜間急診折扣，跟著一起漲價。

門診調漲60元 夜間急診也漲

未來西醫門診方面，民眾未經轉診逕赴醫學中心門診，將從現行需付三百六十元，調漲為四百廿元；若經轉診到醫學中心，則只需付一百七十元，到區域醫院部分負擔則為一百元。

急診部分，病患視病情輕重分為五級檢傷分級，第一級「復甦急救」最嚴重，代表生命或肢體需立即處置；第五級「非緊急」最輕。檢傷分類在三到五級的患者，部分負擔將從現行四百五十元調漲到五百五十元，一到二級的急重症患者則維持現行四百五十元。

原本衛福部打算「夜間急診不漲價」，亦即如在夜間零時到清晨六時急診，無論檢傷分類為第幾級，部分負擔都不調漲、維持四百五十元，但後來擔心有民眾刻意在急診等到凌晨零時才就醫，決定夜間急診「照漲」。

檢傷判定 醫憂急診室會更亂

急診醫學會理事長、台大醫院急診醫學部主任方震中表示，之前已經向衛福部表達反對，因為屆時會增加急診室的爭議，一旦醫護人員判斷檢傷分類後，某病患若被判定輕症須加收費用，恐會和醫護人員爭執：「為什麼我要加錢、別人不用？」即使醫護人員專業解釋，民眾也未必聽得進去。加上病情變動快，即便判定是三到五級的患者，實際病情可能比二級還嚴重，急診室恐會更混亂。

醫療改革基金會副執行長朱顯光認為，一般民眾根本搞不清楚自己是輕症還是重症，屆時可能會誤判狀況，為省錢而延誤就醫；也可能因醫護人員判定輕症而加價，使病患有「因病小而被處罰」的感覺。屆時急診室的爭議一定不斷，新措施上路前還是應要多協調，細節訂得更清楚周延，避免引發更多糾紛。