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導遊「蕭帥」 命喪熱愛的工作

2017-02-15

〔記者王宣晴、謝君臨／新北報導〕出事前兩個多小時才把臉書封面換成櫻花照及PO出卅張武陵農場美圖的帶團導遊蕭如進，不幸罹難。鄰居表示，蕭如進原本在塑膠工廠上班，遭資遣後改當警衛，後來又在朋友介紹下，這幾年才開始帶團當導遊，未料樂在工作的他，命喪於他喜愛的行業上；鄰居感嘆「命運真是作弄人！」

五十八歲的蕭如進，與妻育有兩子，個性隨和風趣，人稱「蕭帥」，也有鄰居叫他「小蕭」，原和父親、妻子及大兒子住在新北市泰山區貴賢社區的老公寓，近年夫妻倆與小兒子搬到外面住，家裡剩下卅歲大兒子，八十多歲蕭父安置安養院；老鄰居說：「小蕭很古意，是位好好先生。」

蕭如進的臉書如同一本遊記，記載著他南征北討的帶團戰績，大頭照則是他最愛的雙胞胎孫子。

一名遊客留言表示：「喜歡你帶領的旅行團、你拍的美照、你的搞笑，你是最棒的！任務完成了，留下最美的櫻花，一路好走。」曾共事過的司機也稱讚他是個大好人。

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  • 帶團導遊蕭如進。（記者謝君臨翻攝臉書）

    帶團導遊蕭如進。（記者謝君臨翻攝臉書）

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2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
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