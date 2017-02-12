川普︰川習通話 對大家有利
〔駐美特派員曹郁芬、編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十日表示，他九日與中國國家主席習近平在電話上談得很好，那是很溫馨的談話，他們正在相處融洽的過程中，這對日本也有益。
川普十日與日相安倍會談後舉行共同記者會。在回答日本記者有關中國在南海與東海愈來愈具侵略性，以及匯率操縱問題時，川普回答，他和習近平進行了長談，兩人討論很多議題，當他發言之際，美中有很多代表都在會談，這對中國、日本、美國還有區域內每個國家都有好處。
與習長談很多議題
白宮九日宣布，川普與習近平通話，並在習近平要求下同意「信守我們的一個中國政策」。台灣人公共事務會十日發表聲明，表示理解川普總統在一中政策上立場的改變，可能是美國試圖緩解台灣海峽的緊張與美中關係僵局的措施之一。但是，旅美台僑仍然對美國執意採取如此過時且傷害台灣的一中政策，感到十分遺憾與失望。
川普也在記者會上表示，他抱怨中國操縱匯率已久，大家會比預料還快地看到行動，改變遊戲規則，只有這樣才會讓美國公司在貿易和其他方面公平競爭。他們會努力為美國這個偉大國家做事，但公平是必要的，他們也會確保公平，美國會比現在扮演一個更重大的角色，包括貿易，這與美國的稅制也有關，大家很快也會見到改變，以提供誘因為基礎，他們正在跟國會合作。
川普一中幕後推手
傳是國務卿與防長
綜合《紐約時報》及路透報導，美國官員透露，美國總統川普願意承諾遵守「一個中國」政策，背後的重要推手當屬國務卿提勒森、白宮國家安全顧問弗林以及國防部長馬提斯。
這位匿名官員說，川普在立場突然轉向前，本週才與提勒森等官員舉行白宮會議。會中，提勒森、弗林等人努力說服川普，「這是對的方向，對美中關係與區域穩定都是正確的，當天他們成功了」。
至於另一要角弗林，消息來源說，本月三日他致電習近平的首席外交顧問國務委員楊潔篪；去年二月川普與台灣總統蔡英文通話後，中國示意華府，除非川普再次承認一中政策，否則川習間不會通話，美中關係也將停滯。
官員說，國防部長馬提斯也是川普身邊深具影響力的人物。他近期才結束亞洲行，向日、韓重申安全承諾，陪同他的包括最近出任白宮國家安全會議亞太事務資深主任的蒲亭杰（Matt Pottinger）。
前總統歐巴馬的首席中國事務顧問貝德指出，「一個政府終於在川普周邊開始成形，特別是提勒森與馬提斯。在政權交接的期間，沒有人有膽量或專門技術來拂逆他」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 芭樂農推廣橄欖球 企業捐20萬響應
- 13家大公司未設托育 無法可罰
- 《自由廣場》老友，請別幫我放天燈！
- 《自由廣場》總統以九種語言致謝的意義
- 警車當救護車飆 救回氣喘小女孩
- 桃園主題微旅行 14日起網路報名
- 專家警告 市場低估美3月升息可能性
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 楊振隆：元凶蔣介石 官方報告應列入
- 桃園千人擲筊、接財神 元宵熱鬧一整天
- 相隔35年 旗山國中「半百」同學會
- 台灣黃金儲備 躍升全球13
- 陳冠全這招守布拉 很累但有效
- 《自由廣場》請問兩位國民黨員
- 聲優王子好會撩 玫瑰飛吻電台粉
- 台塑化汽柴油 週一起降1角
- 台13線石虎遭路殺 苗栗今年第2起
- 台北燈會遊行 西區化身不夜城
- 中信熱身賽 楊志龍情境演練過關
- 二二八70週年 紀念活動上百場
- 新埔迎天穿 巨型花燈踩街
- 太冷不想出門 總急診人次少2成
- 《自由廣場》這樣對待曹啟鴻 民進黨令人失望
- 〈徵文大拼盤〉家務有給 別做白工
- 公民參與共融遊戲場 落腳圓山花博公園
- 玉里定情橋 愛侶擁吻「鎖愛」
- 規模6.7 菲強震15死
- 台東元宵遶境 40家廟宇散播熱力
- 〈分手哲學〉優雅轉身 欣賞愛情的落幕
- 無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
- 金賢重退伍 1500鐵粉不離棄迎接
- 台南火雞異常死亡 驗出禽流感陽性
- 新化大坑尾「擔飯擔」 105戶備古早味料理
- 少子化 龍德廟丁雞賽變丁雞展
- 北市拜票 郝龍斌被里長捧郝總統
- 火旁龍鬧元宵 2萬串炮炸9神龍
- 來幫女媧補天 實境解謎可贏獎品
標題：川普︰川習通話 對大家有利
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email