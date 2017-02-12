川普︰川習通話 對大家有利

2017-02-12

〔駐美特派員曹郁芬、編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十日表示，他九日與中國國家主席習近平在電話上談得很好，那是很溫馨的談話，他們正在相處融洽的過程中，這對日本也有益。

川普十日與日相安倍會談後舉行共同記者會。在回答日本記者有關中國在南海與東海愈來愈具侵略性，以及匯率操縱問題時，川普回答，他和習近平進行了長談，兩人討論很多議題，當他發言之際，美中有很多代表都在會談，這對中國、日本、美國還有區域內每個國家都有好處。

與習長談很多議題

白宮九日宣布，川普與習近平通話，並在習近平要求下同意「信守我們的一個中國政策」。台灣人公共事務會十日發表聲明，表示理解川普總統在一中政策上立場的改變，可能是美國試圖緩解台灣海峽的緊張與美中關係僵局的措施之一。但是，旅美台僑仍然對美國執意採取如此過時且傷害台灣的一中政策，感到十分遺憾與失望。

川普也在記者會上表示，他抱怨中國操縱匯率已久，大家會比預料還快地看到行動，改變遊戲規則，只有這樣才會讓美國公司在貿易和其他方面公平競爭。他們會努力為美國這個偉大國家做事，但公平是必要的，他們也會確保公平，美國會比現在扮演一個更重大的角色，包括貿易，這與美國的稅制也有關，大家很快也會見到改變，以提供誘因為基礎，他們正在跟國會合作。

川普一中幕後推手

傳是國務卿與防長

綜合《紐約時報》及路透報導，美國官員透露，美國總統川普願意承諾遵守「一個中國」政策，背後的重要推手當屬國務卿提勒森、白宮國家安全顧問弗林以及國防部長馬提斯。

這位匿名官員說，川普在立場突然轉向前，本週才與提勒森等官員舉行白宮會議。會中，提勒森、弗林等人努力說服川普，「這是對的方向，對美中關係與區域穩定都是正確的，當天他們成功了」。

至於另一要角弗林，消息來源說，本月三日他致電習近平的首席外交顧問國務委員楊潔篪；去年二月川普與台灣總統蔡英文通話後，中國示意華府，除非川普再次承認一中政策，否則川習間不會通話，美中關係也將停滯。

官員說，國防部長馬提斯也是川普身邊深具影響力的人物。他近期才結束亞洲行，向日、韓重申安全承諾，陪同他的包括最近出任白宮國家安全會議亞太事務資深主任的蒲亭杰（Matt Pottinger）。

前總統歐巴馬的首席中國事務顧問貝德指出，「一個政府終於在川普周邊開始成形，特別是提勒森與馬提斯。在政權交接的期間，沒有人有膽量或專門技術來拂逆他」。