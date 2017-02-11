川習通話》學者：不必然對台美關係不利
2017-02-11
〔記者彭琬馨、編譯陳正健／綜合報導〕針對美國總統川普與中國國家主席習近平通話，學者認為，川普的說法僅是重申美方既有立場，「對台灣沒有造成什麼傷害」，不必然對台美關係發展不利。
中興大學國際政治研究所教授蔡明彥表示，川普重申一中政策，此舉顯示無論誰擔任美國總統都需要處理美中競合關係，川普算是「重申美方既有政策立場」，沒有做太多不利於台灣的詮釋。
蔡明彥強調，台灣接下來除了需關注相關發展外，也應強化台美間的溝通，透過現有台美官方機制，了解掌握川普未來的政策走向，同時應儘速規劃台美間長期的合作計畫，讓台美互動朝制度化發展，才能更穩定雙邊關係。
政大國關中心兼任教授嚴震生也認為，回到一中政策不見得對台灣有害，過去一年台美關係間有許多實質發展。嚴震生認為，一中政策本來就不容易撼動，台灣方面不需要因先前的蔡川熱線而對台美關係有過多「不切實際的想像」。
嚴震生提醒，台灣希望強化台美關係之時，也應注意兩岸關係的發展，若台灣希望在區域間展開對話，「可能還是需要跟中國談」，才能維持兩岸關係穩定發展。
紐時：川普對習近平讓步
不過，《紐約時報》認為，雖然白宮強調川普是應中方要求，但這是川普對習近平的讓步，明顯意在終止雙方因台灣問題產生的摩擦。法新社也指出，這顯示川普想法的明顯轉向，因為川普在上任前曾說，除非美國與中國達成包括貿易等其他事務的協議，否則不應受限於一中政策。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 一度大停電
- 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠
- 黑心工廠排戴奧辛 首例公共危險罪起訴
- 相葉雅紀當《貴族偵探》 中山美穗驚喜扮女僕
- 「日本胖版」艾瑪史東 情挑舞蹈老師
- 南台強震 網路以去年樓倒舊照謠傳新災情恐觸法
- 台灣燈會 雲林閃耀迎賓
- 川普近期將推重大稅改計畫 美股再創高
- 解先發的渴 林樺慶今戰羅德
- 地震通報像鬧鐘一樣響 高雄市民超有感
- 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」
- 協調產生新黨魁 詹啟賢：殘害民主
- 社論》何不接台灣地氣？
- 模特兒不是原罪 陳庭妮：我不是花瓶！
- 協助桃園都會區原民家庭 中心揭牌
- 新竹4師生疊杯 破5項世界紀錄
- 網購助勃器助性 下體紅腫10天
- 南台強震 網路誤傳去年新化大樓傾塌照
- 台北》不動產交易量 月減逾14％
- 亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦
- 寒流急診增多 防凍關懷啟動
- 拚宜蘭縣長 林信華宣佈「脫黨」
- 瑞芳火把節今登場 夜遊秀崎山
- 緋寒櫻開了 陽明山花季開鑼
- 表姊接勞動部 小英事後才知好意外
- 股利所得課稅 多數傾向分離分級
- 窒息量又來 18日台股全球獨行
- 氣溫驟降 秧苗蓋「被子」防霜害
- 林全電話關切 賴清德：市府應變中心一級開設
- 潘維剛參選 藍委：瓜分洪郝票源
- 像屍速列車... 香港地鐵起火
- 狠男未成年就強盜 遭肉搜還PO文裝無辜
- 農事小組長選舉 彰化5鄉鎮競爭激烈
- 美墨築牆費 需6747億
- 比美日本越光米 台南市府推廣「台南16號」
- 竹市南寮大道 下月底動工
- Roxy早春系列 叛逆又復古
- 蘿蔔產季尾聲 1斤5元開放採收
- 降低免繳黨費門檻 洪秀柱：胡志強提議
- 華郵︰弗林與俄大使 確實談論制裁
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川習通話》學者：不必然對台美關係不利
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分