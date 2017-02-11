川習通話》學者：不必然對台美關係不利

2017-02-11

〔記者彭琬馨、編譯陳正健／綜合報導〕針對美國總統川普與中國國家主席習近平通話，學者認為，川普的說法僅是重申美方既有立場，「對台灣沒有造成什麼傷害」，不必然對台美關係發展不利。

中興大學國際政治研究所教授蔡明彥表示，川普重申一中政策，此舉顯示無論誰擔任美國總統都需要處理美中競合關係，川普算是「重申美方既有政策立場」，沒有做太多不利於台灣的詮釋。

蔡明彥強調，台灣接下來除了需關注相關發展外，也應強化台美間的溝通，透過現有台美官方機制，了解掌握川普未來的政策走向，同時應儘速規劃台美間長期的合作計畫，讓台美互動朝制度化發展，才能更穩定雙邊關係。

政大國關中心兼任教授嚴震生也認為，回到一中政策不見得對台灣有害，過去一年台美關係間有許多實質發展。嚴震生認為，一中政策本來就不容易撼動，台灣方面不需要因先前的蔡川熱線而對台美關係有過多「不切實際的想像」。

嚴震生提醒，台灣希望強化台美關係之時，也應注意兩岸關係的發展，若台灣希望在區域間展開對話，「可能還是需要跟中國談」，才能維持兩岸關係穩定發展。

紐時：川普對習近平讓步

不過，《紐約時報》認為，雖然白宮強調川普是應中方要求，但這是川普對習近平的讓步，明顯意在終止雙方因台灣問題產生的摩擦。法新社也指出，這顯示川普想法的明顯轉向，因為川普在上任前曾說，除非美國與中國達成包括貿易等其他事務的協議，否則不應受限於一中政策。