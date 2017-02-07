學者籲速查病毒源頭 防重組傳染人／農委會強調「不算疫情」 李惠仁批又再硬拗

2017-02-07

〔記者林惠琴、林彥彤／台北報導〕國內首度在禽鳥身上檢出H5N6高病原性禽流感，農委會強調，只是一隻幼鵝檢出，未在任何禽場發現，還不算是疫情；但引來長期關注禽流感議題、紀錄片《不能戳的秘密》導演李惠仁批評，政府又再硬拗。部分學者則擔憂，原本國內禽流感的病毒型已很複雜，可能發生重組造成疫情擴大，認為要趕快釐清病毒源頭並加強防疫，以免擴大傳到人類；但也有專家主張不必過於恐慌，影響有限。

李惠仁表示，農委會的防疫工作從未真正根除病毒，一隻幼鵝絕對不可能無緣無故產生病毒，而H5N6威脅很大，在日韓已造成許多家禽、野鳥死亡，韓國甚至有哺乳類感染，中國還有傳人案例，認為農委會要有危機意識，主動從種鵝場查源頭，要學韓國就是有辦法在疫情爆發後找到源頭，不要每次查源頭總是查不到。

台大獸醫學院名譽教授賴秀穗指出，此次新檢出H5N6，政府不能不正視，擔心原本國內禽流感的病毒型已很複雜，可能發生重組造成疫情擴大到傳人，提醒政府應建立基因庫，比對病毒來源，並以H7N9的經驗做為警惕，管制從中國返台的台商，避免接觸我國禽場或相關工作人員，以降低風險。

台大教授建議由科技部主導防疫

台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春也說，一定要儘快釐清身上檢出H5N6病毒的幼鵝究竟來自哪一個禽場，並分析、比對禽流感病毒八段基因核酸序列，確定是否屬於本土、偏人類或偏禽類，以利防疫。

金傳春表示，由於近兩年禽流感疫情變化多端，建議由科技部主導，會同農委會與其他相關部會進行科學化的科技防疫。

前疾管局長、現為南臺科技大學講座教授的蘇益仁直言，近幾年，國內禽流感疫情沒有斷過，是很大的問題，儘管現階段只是禽傳人，但下一階段可能就是人傳人，建議先針對國內或鄰近國家容易出現的禽流感病毒型進行選株、製作疫苗，供禽場、屠宰場工作人員，或經常赴中國工作的高風險族群接種，以確保國人健康。

防疫專家：人傳人機率不高

不過，中華民國防疫學會理事長王任賢則認為，不像H7N9與其他病毒型容易交換、變種風險高，H5N6較為穩定，且目前僅限於禽傳人，而非人傳人，因此估計造成人類疫情機率不高，民眾不必過於恐慌。