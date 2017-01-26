川普下令噤聲 統一部會口徑
〔編譯張沛元／綜合二十五日外電報導〕為統一口徑，甫就職的美國總統川普已迅速對聯邦政府員工下達封口令，禁止多個部會局處直接與包括記者在內的政府以外單位接觸，也不得擅自在官方社交媒體上發布資訊；其中環保署還被要求將與氣候變遷有關的訊息自環保署官網撤下，為川普力圖抹殺前總統歐巴馬對抗氣候變遷努力所出的最新招。
多個消息人士透露，包括環保署、內政部、農業部及衛生與公共服務部的政府雇員，都看過川普政府發布的與大眾溝通的噤口令。
限制員工貼文、與記者接觸
例如，內政部員工在川普宣誓就職後就被下令中止與政府外的團體固定溝通；僅一頁的命令要求員工將來自國會、各州州長與工業組織等團體的溝通要求，無論其內容為何或署名者身分，都必須轉給該部的執行秘書辦公室（ＯＥＳ）的工作人員；在經過代理幕僚長或白宮資深顧問審閱之前，各部會不得私下與國會及任何州長有所聯繫。此外，某些會議、規定與環保公告，也必須向資深幕僚報告。
此外，媒體報導指稱，川普政府還限制環保署、內政部與農業部的員工在社交網站上貼文以及與媒體記者接觸。這些部會都是川普誓言要廢除的環保規定的最前線；川普向來對氣候變遷抱持懷疑態度，並認為前朝的環保規定不但遏止工作機會還劃設不必要的紅線。川普此令一出，馬上有未遵守規定的政府單位遭殃：內政部下轄的美國國家公園管理局的推特就因為張貼比較川普與歐巴馬就職典禮出席人數的對比照片，以致帳號在上週末遭到凍結；南達科塔州的惡地國家公園的推特則是在二十四日張貼一系列有關大氣層的二氧化碳濃度升高以及海水酸化的推文，結果立刻遭到刪除。
環署氣候變遷網頁遭刪除
此外，環保署的兩名員工還透露，川普政府指示該署的公關小組將有關氣候變遷的網頁從該署官網撤下。環保署的氣候變遷網頁上有全球暖化的科學研究的鏈結，以及有關碳排放的詳盡數據。
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