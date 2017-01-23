年金改革國是會議分組討論》基金管理 與會者主張法人化

2017-01-23

〔記者邱燕玲／台北報導〕年金改革國是會議昨登場，立法院民進黨團總召柯建銘在第二組有關「基金管理、財源」的分組會議上指出，基金管理需要專業，目前公務員無此專業，他主張基金管理要成立行政法人化，同時，基金整併也是重要思考方向。

也應思考基金整併

政府基金應由公務員管理，或是委外專業人士操作，在分組會議引起討論。全國聯合總工會代表任睦杉認為，目前基金管理太亂，應集中一個管理；與會代表吳忠泰質疑，過去十年基金管理績效不好，為何沒人被記過？他認為追究責任是民主政府最基本的，應改造基金管理。

柯建銘指出，基金委外管理會造成許多弊病，基金管理要專業，目前公務員無此專業，他主張基金管理要成立行政法人化，基金整併也是重要思考方向。

民進黨立委蔡易餘引用這十年來基金管理績效指出，除民國九十七年是負廿五．八％外，這十年平均績效達一．六八％，若無九十七年慘烈的數字，平均起來其實是不錯的，且委託專業經理人其薪水要求高，政府能聘請高薪民間管理者嗎？若發生舞弊怎辦？「我們要信任公務員的穩健管理還是委外經營？」他認同柯建銘提出將基金成立財團法人的主張。

前金管會主委王儷玲也表示，提升績效一定要專業化，成立法人是可把錢回到政府建設，造成正向效果，要正向投資循環要許多專業投入，她非常支持基金行政法人化。

勞動部次長林三貴說，勞動基金操作去年獲利率約三．五％，也是獲得亞太最佳投資機構的唯一政府機關；基金管理考量獲利與安全，但事關退休金，安全還是比較重要。至於行政法人化部分，日本是這樣操作，但若人事、預算受到限制，看不出有特別好處。

對於政府將負擔勞保最終支付責任，吳忠泰表示：「隨便承諾最後支付責任是有問題的，不要再作這個夢！」他不是主張取消政府最終支付責任，而是要有條件。