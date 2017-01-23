年金改革國是會議分組討論》退休給付爭論 出現世代差距
〔記者曾韋禎／台北報導〕國家年金改革委員會昨舉辦國是會議，在攸關個人退休所得的給付、領取資格之討論，不但參與人數最多，與談代表也多就切身利益各抒己見，呈現明顯的世代差距，已退者要求一毛不砍，年輕人則憂心領不到。
已退者想一毛不砍 年輕人怕領嘸
按年改會提出的草案，預期財務可支撐一個世代，公教人員所得替代率在最長十五年的過渡期後，降至本俸兩倍的六十％，約為在職所得之七十．八％。
公職退休人員聯誼暨關懷服務協會會長黃臺生強調，政府須謹守信賴保護原則，不溯及既往；要改革就從新進人員開始，不該變動已退者。全國公務人員協會理事長李來希批評政府鼓動年輕人鬥老人、利用勞工鬥軍公教，還唱衰台灣會步上希臘後塵。
雲林縣公務人員協會理事長陳亮良批評，這是真鬥爭假改革，當年政府遊說公務員提早退休，現在卻要砍退休金，就像遇到詐騙集團。各級公教退休人員總會理事長陳川青認為，可談判十八％優存的額度，但退休金是依法給予，不應改變。
台少盟秘書長葉大華肯定這是溫和漸進的改革，但對勞工實益不大，特別不利二十歲到四十五歲的世代；希望政府能在兩年後檢討勞保併勞退時，一起討論基礎年金。
雲林青農聯誼會會長程裕誠也支持改革，他說這就像種植有機蔬菜，要隨著周遭環境進行變動，他願多繳保費來加入年金。
對於勞保年金設立地板，勞動部長郭芳煜會後坦言，若設一．九萬元的地板，限年資廿五年的話，每年會多耗二百二十八億元，若不限年資，每年至少增加千億元，這還要考量政府的財務因素。
台大財金系教授張森林認同政府先處理緊急、不合理的制度，像是十八％優存、黨職併公職；但改革缺乏社會保險的精神，沒透過高所得低替代率、低所得高替代率的方式進行交叉補貼。
行政院政務委員許璋瑤提醒，退撫基金的年收入在二○○六年到二○一六年間，都是五百億元；但支出從二百億元成長為七百億元，基金會不會用罄，看現金流量就很清楚。
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