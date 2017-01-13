蔡英文甫抵瓜地馬拉 瓜總統提經援需求

2017-01-13

〔特派記者蘇永耀／瓜地馬拉報導〕蔡英文總統於當地時間十一日上午（台灣時間十一日深夜）抵達瓜地馬拉訪問，瓜國總統莫拉雷斯在文化宮以軍禮歡迎，並在致詞時公開請求經援，他感謝台灣過去在「CA-9號公路」上的協助，「希望第四階段的道路拓寬及改善的工程也能有貴國的陪伴協助」。蔡總統在稍後的兩國元首會談後正面回應表示，現在正在執行的公路拓寬建設有良好成效，願續推動合作。

蔡總統專機抵達時，瓜國外長接機，隨即驅車前往文化宮，舉行軍禮儀式歡迎。稍後，兩國元首會談並召開記者會，兩人互贈勳章。莫拉雷斯中午以國宴款待蔡總統一行後，並親自導覽參訪安地瓜古城。

「CA-9號公路」為瓜國連結太平洋與大西洋的重要公路計畫，台灣自二○○六年開始協助興建，已在○八、一○年完成兩階段約五十七公里，分別投入一千七百萬美元、四千萬美元。去年開始執行第三階段計畫，約廿八公里，台灣投入五千萬美元，工期預定卅八個月。

去年當選的莫拉雷斯，將公路的延伸視為重要政策。他在軍禮歡迎蔡總統後致詞，直接挑明說，台瓜最重要的合作項目之一是「CA-9號公路」工程，他感謝台灣過去對此給予的協助，「希望第四階段的道路拓寬及改善的工程也能有貴國的陪伴協助」。

官員：我們不做 留給中國割稻尾嗎

瓜國總統在軍禮儀式上公開請求經援，實屬罕見。外交官員則說，莫拉雷斯希望延伸該公路的想法，我方早知悉，現就等對方提具體計畫，再來談。對於國內可能的質疑，官員反問，這對瓜國民生經濟有幫助，我們不做，難道要把剩下的路留給中國來割稻尾嗎？總統府發言人黃重諺也說，這道路工程都是由海外工程公司找國內優良公司來進行，這對台瓜都有助益。

稍後兩國元首會談也觸及此事，蔡總統並於共同記者會上正面回應說，「很高興我們得以參與前三個階段的工程」，成果獲瓜國各界正面評價，後續工程將一本初衷，分階段來協助；將由駐瓜大使館和瓜國磋商，盼在適當的時間會有一些合作計畫出現。

蔡總統抵瓜後強調，此行盼達成三目標，一是加強觀光合作，並鼓勵國人踴躍來瓜國旅遊；其次，希望提升雙方國會交流互動；第三將提升經貿交流，盼能創造互利商機。

她並提到，將秉持「踏實外交、互惠互助」的精神，和包括瓜國在內的友邦，攜手推動科技、農技、基礎建設及觀光等各面向合作計畫，及擴大彼此的經貿投資。

莫拉雷斯則對蔡總統說，「瓜國就是您的國家」，歡迎她來訪。他並重申兩國堅決繼續致力鞏固及強化至為友好的情誼，及合作關係不變的堅定立場。盼善加利用兩國自由貿易協定，同時，希望積極促進投資以及觀光等領域，有更廣泛的交流合作，也盼蔡總統認識安地瓜古城，一探瓜國觀光資源。

今訪薩爾瓦多 明天過境舊金山返國

蔡總統今晨轉往此次訪問四友邦最後一站薩爾瓦多，預計停留參訪一天，會晤桑契斯總統，明天取道美國舊金山返國。